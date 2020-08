«Certains jours sont des diamants, d’autres des pierres», a observé l’attaquant des Boston Celtics, Gordon Hayward. « Vous devez passer à autre chose et passer au suivant. »

Après avoir creusé un moyen de sortir d’un trou de 17-2 pour avoir des arbitres douteux arracher la défaite des mâchoires de la victoire dans les derniers instants du match, c’est probablement un sage conseil.

Et tandis que Kemba Walker a eu sa nuit écourtée tôt par sa restriction de minutes et Jayson Tatum l’une des pires nuits de tournage de sa carrière, ce ne sont pas les All-Stars qui ont porté l’équipe contre les Milwaukee Bucks vendredi soir.

C’était le Celtic le plus ancien, Marcus Smart.

«Il a été formidable sur le côté défensif», a déclaré Hayward.

«Il a fait des choses à Marcus Smart auxquelles nous sommes tous habitués et que nous aimons tous, et que nous ressentons en pratique ces trois dernières semaines. Donc, c’est bien de le voir perturber les gars de l’autre équipe, puis il a eu quelques gros coups en temps opportun et de gros trios, quelques et-1, je pense. »

«C’est un grand joueur; c’est l’un des meilleurs concurrents que je connaisse et adore l’avoir dans notre équipe », a ajouté le natif de l’Indiana.

Et même avec la nuit de tournage difficile pour Tatum et le manque de fautes tardives pour Giannis Antetokounmpo – en fait, à cause d’eux – Hayward est optimiste sur la base du résultat de vendredi.

«Pour nous, nous devons simplement continuer à avoir une belle apparence», a expliqué le produit Butler.

«Nous avons tellement de joueurs talentueux; , quoi qu’il ait tiré sur le terrain, nous avons encore une chance de gagner le match. Et je pense que nous aurions dû gagner le match – juste ce couple joue à la fin là-bas, ce qui montre juste la profondeur de notre équipe.

L’équipe devrait être ravie, même dans la défaite.

À la fois avec la façon dont il a répondu aux premières erreurs qui ont conduit à ce trou profond, et comment il a maintenu son sang-froid alors même que des événements indépendants de leur volonté rendaient la victoire presque impossible à la fin du quatrième.

Alors que les défenses vont se rapprocher de Tatum plus maintenant et que les stars de cette ligue continueront de recevoir des appels de stars, la seule chose que les Celtics ont dans leur coin est la profondeur de leur talent de star.

Et bien que cela pique certainement un peu de perdre un match aussi serré avec Walker sur le banc, le produit UConn est meilleur à chaque sortie tandis que Jaylen Brown continue de déployer ses ailes.

Certains jours sont des diamants et d’autres de la pierre, mais ce n’est que grâce à l’effort et à la détermination unifiés que Boston a montré et Smart était emblématique de cette équipe qui a une chance de participer à une série éliminatoire profonde.