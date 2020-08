Il n’a pas été difficile de comprendre pourquoi Sean Marks a déclaré que la candidature de Jacque Vaughn au poste d’entraîneur-chef permanent n’allait pas être basée sur des victoires et des défaites dans la bulle Disney. Le directeur général des Brooklyn Nets envoyait Vaughn en Floride sans leurs deux superstars (Kevin Durant et Kyrie Irving), le meilleur buteur de l’équipe en 2019-20 (Spencer Dinwiddie) et plusieurs autres pièces importantes (DeAndre Jordan, Wilson Chandler et Taurean Prince) .

Des résultats comme la défaite 149-115 contre les Celtics de Boston semblaient plus proches de ce qui était attendu pour les Nets.

Pourtant, avec seulement deux matchs à jouer, les Nets ont une fiche de 3-2 avec des victoires sur les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers, et ils ont déjà obtenu la 7e tête de série dans l’Est – donc quiconque a besoin d’un peu de repos supplémentaire avant les Playoffs NBA 2020 peuvent l’obtenir sans craindre d’avoir un impact sur la réputation de l’équipe.

Mais, si Marks veut rester fidèle à sa parole et ne pas regarder le record de Brooklyn, peut-être qu’il se concentrera sur certains des commentaires que ses joueurs font à propos de Vaughn.

«Je pense que son attitude, son sang-froid ont déteint sur nous. Son esprit de compétition. C’est un entraîneur de joueur, il faisait du cerceau pour comprendre comment pousser les boutons des gars. On n’a pas assez parlé de la qualité de son travail dans ces circonstances », a déclaré Garrett Temple aux journalistes lors d’un appel Zoom après la victoire de dimanche, par Kristian Winfield du New York Daily News. «Nous adorons jouer pour lui. Nous l’aimons vraiment. Et je suis heureux que nous puissions remporter des victoires et que nous jouons comme nous jouons sous lui.

JV a fait un excellent travail. Vous ne pouvez pas en dire assez sur ce qu’il a pu faire, en particulier avec la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où nous manquons sept de nos joueurs. L’équipe qu’il a pu entraîner pendant le dernier mois et demi, avec un gars comme Jamal Crawford toujours incapable de jouer. «

Caris LeVert a exprimé un sentiment similaire après la dernière victoire de Brooklyn:

Nous savions qu’il était un excellent leader, donc c’est formidable de le voir porter ses fruits dans les colonnes des victoires et des défaites, mais nous l’avons vu dans les coulisses.

Vaughn a même reçu les éloges de l’entraîneur-chef des Clippers, Doc Rivers, par Brian Lewis du New York Post:

Je pense qu’il a fait un travail formidable. Écoutez, j’ai entraîné Jacque à Orlando. Il a joué avec moi pendant une année entière, donc je suis un grand fan de lui. Il était l’un de ces joueurs – comme Ty Lue et Sam – dont vous saviez quand ils ont pris leur retraite qu’ils seraient entraîneurs. J’espère donc qu’il obtient une bonne photo ici.

Les Nets remportent des victoires contre des équipes de qualité, et Vaughn fait toutes les petites choses pour prendre soin de ses gars et tirer le meilleur parti de lui. Il ne reste plus qu’à obtenir l’approbation de Durant et Irving.

Compte tenu de ce qu’il fait, il est difficile d’imaginer que Vaughn ne peut pas non plus les convaincre – en supposant qu’il ne l’a pas déjà fait.