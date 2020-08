Bien que la star des Houston Rockets, James Harden, ait récolté 24 points lors de la victoire palpitante de dimanche contre les Milwaukee Bucks, c’était loin d’être sa soirée la plus efficace à 5 sur 14 du terrain (35,7%). En fait, c’était plus de 10 points en dessous de sa moyenne globale pour la saison NBA 2019-2020.

En fin de compte, la performance de Harden dimanche restera probablement plus dans les mémoires pour son jeu défensif – mis en vedette par six interceptions et son solide travail au poste contre le MVP en titre Giannis Antetokounmpo.

Néanmoins, même lors d’une nuit de tournage pour les huit fois NBA All-Star et 2018 MVP, Harden a encore marqué un peu d’histoire offensive.

Avec ses 24 points, Harden a dépassé le légendaire centre des San Antonio Spurs David Robinson pour la 39e place sur la liste de tous les temps de la ligue. Cet exploit signifie que «The Beard», à seulement 30 ans, est déjà le meilleur buteur gaucher de l’histoire de la NBA.

Après l’action de dimanche, Harden mène la NBA pour une troisième saison consécutive avec 34,4 points par match. Ce n’est que la troisième fois en plus de 30 ans qu’un joueur obtient en moyenne au moins 34 points. (Les deux autres étaient les 36,1 de Harden la saison dernière et les 35,4 de Kobe Bryant en 2005-06.)

En supposant qu’il garde sa moyenne de pointage au-dessus de 34 une fois les six matchs restants de la saison régulière terminés, Harden deviendra le troisième joueur de l’histoire de la ligue à avoir une moyenne d’au moins 34 points en deux saisons différentes, rejoignant Michael Jordan et Wilt Chamberlain.

Au cours de ses huit saisons à Houston, Harden a remporté les honneurs All-Star dans chacune d’entre elles tout en menant ses Rockets aux séries éliminatoires. Le futur Hall of Famer était le MVP de la NBA 2017-18 et trois fois finaliste MVP, et il semble prêt pour une autre finition parmi les trois meilleurs MVP cette saison.