Alors que la saison régulière de la NBA 2019-20 se termine vendredi, la superstar des Houston Rockets, James Harden, entre dans l’histoire en tant que troisième joueur de l’histoire de la NBA à diriger la ligue au chapitre des points et des vols au cours de la même saison.

Avec plus de 2 300 points marqués, Harden terminera avec plus de 300 points d’avance sur le deuxième (Damian Lillard de Portland, 1 978).

Pendant ce temps, à 124 interceptions (leaders des statistiques), le seul joueur à moins de 10 de Harden était Ben Simmons (119) de Philadelphie – qui est probablement absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou.

Avec ces réalisations, Harden rejoint une paire de membres du Temple de la renommée de Michael Jordan et Allen Iverson en tant que seuls joueurs à avoir jamais mené la ligue au chapitre des points et des interceptions au cours de la même saison régulière. Iverson l’a fait plus récemment lors de la saison 2004-05, tandis que Jordan l’a fait trois fois.

Maintenant âgé de 30 ans, Harden termine une autre saison brillante au cours de laquelle il a en moyenne 34,4 points, 7,5 passes décisives, 6,6 rebonds et 1,9 interceptions par match. Il a mené la NBA en marquant pendant trois saisons consécutives, et il n’est que le troisième joueur de l’histoire de la ligue à obtenir une moyenne d’au moins 34 points en deux saisons différentes, rejoignant Jordan et Wilt Chamberlain.

La dernière réalisation de Harden en tant que leader du nombre total de points et de vols témoigne également de sa remarquable durabilité. «The Beard» a disputé 68 des 72 matchs de Houston cette saison, et il n’a jamais manqué plus de 10 matchs en aucune saison de sa carrière de 11 ans. Peut-être plus impressionnant encore, Harden est resté durable même en prenant un rôle plus actif défensivement ces dernières années, comme le montre en partie le nombre de vols.

Harden a fait partie de l’équipe des étoiles de la Conférence de l’Ouest au cours de ses huit saisons avec les Rockets, et il a terminé dans le top trois des votes MVP de la ligue à cinq reprises au cours de ces huit années (2015, 2017, 2018, 2019 et 2020). Il a remporté le prix en 2018.