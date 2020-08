Bien que les restrictions imposées en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19) aient fourni son propre ensemble de défis aux Lakers de Los Angeles pendant la période de quarantaine, il semble que le maintien du rapport de l’équipe n’en faisait pas partie grâce aux efforts de Jared Dudley.

Il a prospéré dans le rôle de mentor au cours de la saison et cela a contribué à ce que les Lakers développent une solide chimie d’équipe au cours d’une année difficile pour la franchise sur et en dehors du terrain.

Le vétéran a récemment reçu les éloges d’Alex Caruso pour avoir maintenu l’équipe connectée aux côtés de LeBron James pendant la pause.

La présence de Dudley en tant que leader franc dans les vestiaires a clairement payé d’énormes dividendes pour Los Angeles alors qu’ils se préparaient à terminer la saison dans un environnement de bulle au Walt Disney World à Orlando, en Floride.

Alors que la NBA a subi des changements radicaux au cours de son séjour dans la ligue, Dudley a embrassé sa capacité à communiquer avec chaque joueur de la liste de haut en bas, quelle que soit la plate-forme.

«C’était le chat de groupe, simplement parce que la génération Y envoie désormais des SMS à tout le monde. C’est pourquoi j’ai eu Instagram, pour rester en contact et voir ce que tout le monde fait. Pour moi, ce n’était rien de différent », a expliqué Dudley.

«Je pense que ma personnalité naturelle est un type de communication extraverti. Parlant de ce qui se passe, de la barbe des gens, Kuz fait un défilé de mode chez lui parce qu’il s’ennuie et a un chien. Il se passait tellement de choses.

Et puis il y a un moment où vous commencez à resserrer les choses, à devenir sérieux pour terminer la saison, à garder tout le monde à l’écoute de l’entraînement et à rester enfermé. LeBron est évidemment un leader et A.D. mène à sa manière.

«Je dirais que je parle un peu plus de 1 à 15. C’est mon travail. Je suis dans cette ligue depuis un certain temps et j’ai encadré de nombreux jeunes joueurs de Booker, John Wall et Giannis. Je suis l’un des rares vétérinaires à pouvoir parler de un à 15 ans, car j’ai joué avec des gars comme Shaq et ceux qui sont DNP. J’ai tout traversé. »

Malgré leur statut de leaders, l’objectif de James et Anthony Davis était de justifier les attentes de championnat qui accompagnaient leur jumelage à l’approche de la saison pendant que le reste de l’équipe se mettait à niveau. Dudley s’est chargé de l’aider à se concrétiser en prenant de jeunes joueurs talentueux comme Caruso et Kyle Kuzma sous son aile dès le début.

Profondeur des Lakers à Orlando

Dudley n’a pas encore participé à l’un ou l’autre des deux premiers matchs de classement des Lakers, mais il compte voir l’action dans la NBA redémarrer avant que tout soit dit et fait. L’entraîneur-chef Frank Vogel a régulièrement insisté pour que tous les joueurs soient impliqués et préparés pour des rôles potentiels dans les séries éliminatoires.

