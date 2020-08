Jaylen Brown, le gardien de tir star des Boston Celtics, veut vous parler de l’hymne national américain.

Brown, le joueur le plus cérébral de Boston et l’un des joueurs les plus engagés dans la lutte pour la justice sociale dans l’équipe et en NBA, a profité de l’engagement de la ligue à fournir une plate-forme pour la justice raciale et l’équité comme condition de la Redémarrage de Disney.

Cet accord, entre la NBA et la National Basketball Players Association (NBPA), selon lequel le produit Cal-Berkeley est un vice-président, a placé le côté politique normalement silencieux de la vie des joueurs directement sous les projecteurs, leurs pensées entrelacées dans le tissu de le redémarrage lui-même.

Brown apprécie l’extension de sa plate-forme déjà considérable à cet égard, et a longuement parlé de la victoire de dimanche sur les Portland Trail Blazers.

«Je veux parler de l’hymne national», a-t-il commencé. «Je veux montrer ma solidarité à la NBA et à Adam Silver pour nous avoir permis de pouvoir protester pacifiquement contre certaines injustices que nous avons ressenties.

«Je suis également fier des Boston Celtics», a ajouté Brown.

«Angela Davis a dit un jour que le racisme est si dangereux, non pas à cause d’acteurs individuels, parce qu’il est profondément ancré dans l’appareil. Je pense beaucoup à cette citation quand je pense à l’hymne national, qui a été écrit par Francis Scott Key, qui était propriétaire d’esclaves. Nous parlerons de l’hymne national; nous ne parlons pas vraiment beaucoup du troisième verset qui a été écrit, qui traite de l’esclavage. »

Ce verset, pour les curieux, est réel et vraiment problématique.

Le sujet peu recommandable autant que les temps changeants et peut-être un intérêt pour la brièveté ont conduit à l’omission des versets – mais les mots suivants font en effet encore techniquement partie de l’hymne national des États-Unis:

«Et où est ce groupe qui a juré si vantardise,

Que les ravages de la guerre et la confusion de la bataille,

Une maison et un pays ne devraient plus nous quitter?

Leur sang a lavé la pollution de leurs pas.

Aucun refuge ne pouvait sauver le mercenaire et l’esclave,

De la terreur de la fuite ou de la tristesse de la tombe.

Bien qu’un peu déroutant en raison de la manière semi-archaïque de parler, ce que Key disait, c’est que les esclaves qui se sont rebellés dans l’espoir de la liberté lorsque les Britanniques ont envahi devraient être tués.

Pas exactement un exemple de Key ou de notre meilleur, c’est le moins qu’on puisse dire.

«Le racisme est si profondément ancré dans notre pays que les gens ne bronchent même pas; c’est un peu ce que c’est », a ajouté Brown avec une teinte de frustration évidente dans sa voix.

«Ce ne sont pas les manifestations; ce ne sont pas les policiers et la brutalité policière – c’est tout ce qui est important – mais c’est aussi le cadre de l’oppression systémique. «

Et les systèmes sont construits autant à partir de mots et d’idées qu’à partir de structures, de pratiques et de personnes concrètes.

Même si nous ne faisons qu’exciser cette partie de l’hymne en reconnaissance de sa nature problématique, ou si nous continuons à choisir d’ignorer cet aspect peu recommandable de notre histoire, cela sert toujours d’exemple par excellence de l’invisibilité des institutions de l’iniquité raciale. tissu de nos institutions si profondément qu’elles sont devenues invisibles pour la plupart.

« A commencé avec l’hymne national, donc je pense que pouvoir prendre un genou est approprié, et ce n’est peut-être même pas vraiment suffisant – mais je suis fier de la NBA », a conclu Brown.

Compte tenu de l’engagement réel de la ligue pour aider à corriger ces torts historiques, nous le sommes aussi.