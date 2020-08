Cotes des paris Jazz vs. Nuggets

Cotes de jazz

-3,5 [BET NOW]

Cotes des pépites

+3,5 [BET NOW]

Moneyline

-167 / + 140 [BET NOW]

Plus / Moins

215,5 [BET NOW]

Temps

21 heures ET

la télé

TNT

Après des victoires consécutives, les Utah Jazz ont pris le contrôle de leur série de premier tour contre les Denver Nuggets.

Le Jazz a vraiment laissé les Nugs l’avoir dans le match 3, remportant 124-87 et devenant le favori de l’action tardive à 1,5 point. Il incombe à Denver de répondre à la perte embarrassante, le match de vendredi étant une mise en accusation des efforts de l’équipe.

Mike Malone ralliera-t-il les troupes et se battra-t-il même pour la série, ou les Nuggets se renverseront-ils et prendront-ils la raclée pour deux autres matchs? Décomposons-le.

Jazz de l’Utah

Avec Mike Conley de retour dans la rotation, le Jazz est passé de la découverte à la mise à feu sur tous les cylindres.

Après avoir quitté la bulle pour la naissance de son enfant la semaine dernière, Conley a utilisé l’apparente poussée de bébé pour marquer 27 points sur 9 tirs sur 13 – il avait un +24 au sol lors de son premier match à Orlando. Le Jazz avait 14 points de mieux avec lui au sol dans les matchs de classement, et sa présence enlève une partie de la pression sur Donovan Mitchell tout en leur donnant un gestionnaire de balle stable.

L’Utah a continué à faire payer Denver au-delà de l’arc.

En attaquant les rotations nonchalantes des Nuggets, les Jazz ont balancé la balle autour du périmètre rapidement et efficacement, forant le coup ouvert avec facilité. Dans le troisième match, l’Utah a tiré 18 des 37 en profondeur et avait un contrôle ferme du match au milieu du deuxième quart. En plus de l’incroyable démonstration de tir, l’Utah a affiché un chiffre d’affaires de +7 et est arrivé à la ligne des lancers francs 15 fois plus que Denver.

Pour Quinn Snyder et son club, la clé sera de maintenir l’agression.

Le Jazz a apporté une énergie qui n’a pas encore été égalée par les Nuggets depuis les dernières étapes du premier match de cette série. L’Utah a remporté toutes les balles 50/50 et Rudy Gobert a imposé sa volonté à Nikola Jokic dans la bataille des grands hommes étrangers, allant pour 24 points et 14 rebonds en 31 minutes vendredi.

Denver a un chemin pour remporter le match 4 toujours important, mais si l’Utah veut apporter le niveau d’intensité qu’il a apporté au match 3, les Nuggets anticiperont l’intersaison.

Denver Nuggets

Dans la pire performance des séries éliminatoires à ce jour, Denver s’est mis au travail vendredi.

Dès le saut, Jokic and Co. ne semblait pas très intéressé à faire les rotations nécessaires hors de la pénétration de Mitchell ou à chercher des balles lâches. Le Jazz a établi une avance à deux chiffres à la fin du premier quart, et a été à un moment donné en tête des Nuggets de 39 points au quatrième avant de gagner par 37.

Il n’y a pas grand chose à tirer du match, Denver vient d’être battu – mal. Maintenant, la question est: comment les Nuggets répondent-ils?

L’équipe de Denver qui a disputé sept matchs contre les Portland Trail Blazers lors des demi-finales de la Conférence de l’Ouest la saison dernière est toujours en grande partie intacte. De toute évidence, les Nuggets ressentent les effets de la perte de Will Barton et Gary Harris, qui ont ajouté un coup de poing défensif pour vérifier Mitchell. Barton reste sur la touche tandis que Harris a été mis à niveau en douteux pour le match 4, mais assurez-vous de consulter l’outil Labs NBA Insiders pour les dernières mises à jour.

Avant le début de la série, Denver avait l’avantage du joueur de rôle, mais cela n’a pas été le cas au cours des trois premiers matchs. Mais alors que les Nuggets ont besoin de plus de leurs réserves et de leurs joueurs complémentaires, Jokic devra apporter un effort nettement meilleur dans le match 4.

Jokic est un talent mondial et doit montrer du feu pour le quatrième match à moins qu’il ne veuille que sa saison se termine brusquement. Gobert est un joueur défensif de l’année consécutif en titre et Jokic est loin de là, mais ce n’est pas une excuse pour se faire battre aux rebonds après le jeu.

Jokic a travaillé à la Stifle Tower en saison régulière, mais il n’a pas eu autant de succès en séries éliminatoires.

Kevin C. Cox / .. Sur la photo: Nikola Jokic n ° 15 des Denver Nuggets l’emporte sur Rudy Gobert n ° 27 de l’Utah Jazz.

Une partie de la stratégie des Nuggets devrait être d’atteindre plus souvent la ligne des lancers francs. Ils se sont installés trop souvent pour des tirs sautés vendredi et sont les derniers parmi les équipes actuelles des séries éliminatoires à des tentatives de lancer franc, avec une moyenne de 17 par match. Ils étaient en bas de la ligue lors des tentatives de la saison régulière, mais en avaient encore près de quatre de plus par match.

Il est temps pour les Nuggets de commencer à obtenir des opportunités faciles – et cela commence par mettre le feu au sol.

Denver répondra-t-il au fait que l’Utah soit si mauvais? Eh bien, ça commence avec l’entraîneur, et Malone n’avait pas son équipe prête à partir vendredi – un échec fondamental dans tous les domaines.

Cela dit, Malone a historiquement tiré le meilleur parti de ses joueurs après une mauvaise perte: dans le match après une perte de 15 points ou plus, les clubs de Malone ont une fiche de 34-22-1 (58%) contre l’écart, un retour de 13,1% sur investissement selon nos données BetLabs – bien qu’il ne puisse pas être ignoré que deux de ces pertes ATS sont survenues en séries éliminatoires.

Analyse des paris et sélection

Utah a ouvert en tant que favori de 2,5 points et a été rapidement parié jusqu’à -3. Maintenant, le Jazz est de -3,5 au moment de l’écriture.

L’Utah vient de battre Denver en deux matchs consécutifs et a maintenant toute la confiance du monde. Mais tout comme lorsque j’ai acheté bas sur le total et que je suis allé avec le moins dans le jeu 3, je vais acheter bas sur les Nuggets pour le jeu 4.

Si l’Utah veut simplement sauter les portes de Denver pendant quatre matchs consécutifs après avoir perdu le premier match en prolongation, je suppose que je paierai pour le voir. Mais les Nuggets ont le talent non seulement de s’accrocher au Jazz, mais aussi de les battre. Cela commence juste par l’effort, et après des éruptions consécutives, je pense qu’il y a un effort fougueux de Denver.

N’oubliez pas que cette équipe des Nuggets a suivi une équipe inférieure des Spurs 2-1 au premier tour de la dernière série éliminatoire avant de remporter cette série. Voyons si Denver peut le renverser à nouveau.

Nous ne l’avons pas encore vu, mais avec le dos contre le mur, il n’ya pas de meilleur moment pour creuser et jouer une défense. Denver a été une mauvaise équipe défensive depuis le redémarrage, mais je pense que le simple fait de se battre davantage à cette fin peut faire pencher la balance – la défense se transforme en attaque et cela peut conduire à la confiance, ce qui peut aider à relancer Jokic et Jamal. Murray.

J’ai été haut sur les Nuggets et ils m’ont laissé tomber les deux derniers matchs, mais je pense que c’est le bon endroit pour acheter bas sur eux dans une situation incontournable.

LE CHOIX: Denver +3,5 (ne jouerait pas au-delà de +2,5)

