Embourbé dans une rude épreuve de tir de deux matchs, l’attaquant des étoiles Paul George des Los Angeles Clippers a précisé vendredi soir qu’il n’était pas James Harden. Que cela ait été conçu comme un compliment de la star des Houston Rockets ou un certain degré de critique n’était pas immédiatement clair.

George n’a tiré que 7 en 33 (21,1%) lors de ses deux derniers matchs, dont 3 en 18 sur 3 points (16,7%). Les Clippers font face à Dallas – et alors que Los Angeles est en avance de 2-1 dans la série, les Mavs ne sont pas exactement connus comme une grande équipe défensive (n ° 18 cette saison en cote défensive).

George a eu neuf rebonds, sept passes et deux interceptions lors de la victoire de vendredi contre les Clippers (score de la boîte), et on lui a demandé après le match à quel point il était fier de faire des choses en dehors de marquer.

Telle était la réponse de «Playoff P», comme il s’est dit un jour:

Je ne suis pas James Harden. … Ce n’est pas mon talent, de simplement tirer le ballon, marquer le ballon. Je peux, et je suis fier d’être efficace des deux côtés. Mais il y aura des nuits comme celle-ci où je ne peux tout simplement pas faire un tir, et je ne peux pas permettre que cela affecte mon jeu. Je dois encore être agressif. Je dois encore essayer de jouer. Je vais faire tout ce que je peux pour gagner un match de baseball. Certains soirs, ça va être comme ça, je ne vais pas faire de clichés. Mais je dois trouver un moyen d’avoir un impact.

Harden n’a pas été mentionné dans la question, alors George a fait tout son possible pour faire cette analogie. Quant à ce qu’il voulait dire, il y a deux explications potentielles, et NBA Twitter semblait divisé sur son interprétation.

L’interprétation positive est que George a identifié Harden, le triple champion en titre de la NBA, comme la norme pour l’offensive d’élite, et il reconnaissait simplement qu’il n’était pas à ce niveau.

L’interprétation négative est que George impliquait que Harden n’était qu’un buteur et essayait de faire le contraste entre cela et sa capacité à contribuer également d’autres manières (lorsque ses tirs ne tombent pas).

Vous êtes le juge. Pour ce que ça vaut, le journaliste (Tomer Azarly) qui a posé la question et à qui George s’adressait ne croyait pas que cela était destiné à porter atteinte à Harden.

Si c’était une critique, ce n’est plus une critique. Harden a eu des difficultés en tant que tireur lors de la victoire de Houston dans le deuxième match contre Oklahoma City un jour plus tôt, marquant seulement 21 points sur 5 tirs sur 16 (31,3%).

Cependant, le finaliste MVP avait toujours une valeur immense pour les Rockets avec neuf passes décisives pour zéro roulement, et la solide défense postérieure de Harden a aidé Houston à limiter l’attaquant de 6 pieds 10 pouces Danilo Gallinari à seulement 17 points sur 5 tirs sur 12 (41,7) %).

Quoi qu’il en soit, Harden et les Rockets ont pour le moment des priorités bien plus importantes que ce que les joueurs d’autres équipes pourraient penser. Alors que Houston menait 2-0 dans sa propre série de premier tour de la Conférence Ouest, le match 3 entre Rockets et Thunder débutera à 17h00. Central le samedi.

Parce que les Rockets et les Clippers sont des côtés opposés de la fourchette des séries éliminatoires de l’Ouest, ils ne peuvent pas se rencontrer avant la finale de la conférence.