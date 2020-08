La légende des Los Angeles Lakers, Jerry West, en sait quelque chose sur la construction d’une dynastie NBA. Le All-Star à 14 reprises a orchestré la montée de la grande équipe des Lakers des années 1980 dirigée par Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar et l’équipe des Trois-Tourbières des années 2000, dont Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.

Les légendes affirment que l’appel téléphonique de West avec Kevin Durant a également aidé les 73-9 Golden State Warriors à ajouter le swingman superstar à leur peloton dirigé par Steph Curry et Klay Thompson en 2016. Ils sont allés récupérer la couronne NBA des Cleveland Cavaliers de LeBron James cette saison et gagner des championnats consécutifs.

Mais son exploit le plus récent a été de créer un puissant adversaire pour le violet et l’or sur leur propre terrain. L’été dernier, l’exécutif de 82 ans a contribué à arracher le double champion de la NBA Kawhi Leonard sous le nez des Lakers et à le jumeler avec Paul George, alors star d’Oklahoma City Thunder, au Staples Center, mais pour les LA Clippers. .

Aux yeux de beaucoup, les deux équipes de Los Angeles devaient toujours se rencontrer lors de la finale de la Conférence Ouest cette saison. Cela n’a pas changé avec le déménagement de la NBA à Orlando et la reprise des matchs dans la bulle de Walt Disney World après une interruption de quatre mois causée par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Et West, qui a rejoint les Clippers en tant que membre du conseil exécutif en 2017, accueillerait le scénario à bras ouverts, comme il l’a dit à Andy Bernstein lors de son podcast Legends of Sport coproduit avec le Los Angeles Times. Le double exécutif de l’année a également fait pencher Leonard et Cie pour gagner et a affirmé que la confrontation pourrait remodeler la rivalité Lakers-Clippers pour toujours.

Et à quel point ce serait amusant pour les Clippers et les Lakers de jouer? Serait-ce pour se vanter des droits de la ville? Ce serait peut-être un droit de se vanter pendant une saison si les Clippers gagnaient, mais l’histoire des Lakers et les gens qu’ils ont eu à jouer ici ne disparaîtront jamais. Mais à partir de maintenant quand [the Clippers] ont un nouveau bâtiment ici, ils vont avoir leur propre groupe de fans. Ils vont être complètement différents des fans de Laker. Et c’est ce que je pense qui rend la vie si intéressante. Espérons que la meilleure équipe gagne, et je pense que nous avons la meilleure équipe.

West a également appelé les Clippers l’une des «équipes les plus formatives» du basket-ball et a déclaré que leur force réside dans la profondeur de la liste. Il n’échangerait aucun de ses 10 meilleurs joueurs en raison de leur qualité.

West a été intrigué par les perspectives de la finale des Lakers-Clippers

De nombreuses propositions concernant le redémarrage de la NBA ont émergé avant que les responsables de la ligue et la NBPA ne détaille les détails de l’expérience de la bulle d’Orlando. Parmi eux, il y avait l’idée d’un classement des séries éliminatoires 1-16, indépendamment des conférences, pour déterminer les rencontres en séries éliminatoires.

Cela aurait pu potentiellement aboutir à une confrontation avec les finales NBA entre les Lakers et les Clippers. Et West pensait que la bataille décisive pour L.A. représenterait la «compétition ultime». Cependant, il a admis qu’il n’avait pas vu la NBA s’engager dans un format aussi révolutionnaire.