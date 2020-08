Alors que la relation entre Brandon Ingram et Lonzo Ball a été discutée dans le passé, Josh Hart a fait partie de chaque tournant dans la carrière de Ball et Ingram au cours des trois dernières saisons. Rédigé dans la même classe que Ball, Hart a traversé toutes les épreuves et les tribulations d’être inclus dans les rumeurs commerciales avant d’être finalement déplacé.

Après le tournage de jeudi, Hart a parlé des développements de ses deux coéquipiers de longue date.

«Ils ont tous les deux eu des années de carrière», a déclaré Hart. «De toute évidence, Brandon était un All-Star et je pense, dans mon livre, le joueur le plus amélioré. Il a fait des sauts incroyables cette saison. Zo, aussi, étant capable d’être vraiment un meneur et de jouer vite, joue comme il veut jouer le ballon. Il a très bien tiré le ballon cette saison, a impliqué d’autres gars.

«Ils ont tous les deux fait un travail incroyable et j’ai hâte de voir ce qu’ils feront l’année prochaine (après) avoir passé un an à leur actif avec la franchise, avec la ville et être vraiment plus à l’aise avec où ils se trouvent», a-t-il ajouté. «Je suis très excité pour cela. (Ils sont) très jeunes et très talentueux et le ciel est limité pour tous les deux. «

Alors qu’Ingram et Ball ont connu des saisons décisives, Hart a également vu une augmentation de la production à la Nouvelle-Orléans, mais pas aussi drastique que Ingram ou Ball. Hart a en moyenne un sommet en carrière de 9,9 points par match cette saison ainsi que des sommets en carrière en rebonds (6,4) et en passes décisives (1,6).

Bien que Hart ait joué un rôle avec les Lakers, son rôle a augmenté avec les pélicans alors qu’il jouait plus de minutes et prenait plus de tirs. Chacun de Hart, Ingram et Ball a vu leurs rôles augmenter et leur production a augmenté avec lui, un signe positif pour les pélicans.