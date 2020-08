Les 76ers de Philadelphie étaient en désavantage numérique dimanche soir. Ils étaient déjà à terre Ben Simmons, mais ils ont ensuite perdu Joel Embiid au premier quart-temps, donc il y a leurs deux meilleurs joueurs, pour commencer.

Combinez leurs absences avec une équipe désespérée et explosive des Portland Trail Blazers et les choses peuvent mal tourner pour une équipe.

Les Sixers ont joué avec les Blazers, cela ne fait aucun doute, mais ils n’ont pas pu fermer tard car Damian Lillard a perdu 51 points, dont sept de suite avec Philadelphie menant par un pour donner l’avance à Portland pour de bon. Le premier de ces sept points était un jeu à quatre points lorsque Lillard a percé un 3 points tout en étant victime d’une faute de Josh Richardson.

«C’est Dame Lillard, il est probablement l’un des trois meilleurs buteurs de la ligue», a déclaré Richardson. «C’est difficile d’arrêter vraiment un gars comme ça, mais tu fais de ton mieux pour le contenir. Je pense qu’il y a eu quelques pièces de théâtre où je le jouais pour un écran et l’écran n’a pas fini par venir et il a fini par obtenir une ligne droite, mais ce sont juste des choses que vous devez regarder après. «

Il y a une école de pensée selon laquelle les Sixers auraient peut-être pu faire un blitz à Lillard pour essayer de lui retirer le ballon des mains. Cependant, cela laisse ensuite Philadelphie susceptible d’ouvrir les 3 points de tireurs comme C.J. McCollum et Carmelo Anthony.

Les Sixers ont jeté leurs meilleurs défenseurs de périmètre sur lui – Richardson et Matisse Thybulle dans cette situation – et il est toujours sorti et a obtenu 51. Parfois, il suffit de faire pencher la casquette et de passer à autre chose.

«Vraiment, le 3-ball est ce qui m’inquiète le plus, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «La façon dont ils génèrent le plus de looks à 3 balles est lorsque les gens font un blitz à Damian Lillard. Ils s’engagent dans des bousculades et ainsi de suite. Donc Damian est allé, ils étaient en bas d’un, il a marqué sept points lui-même pour monter six. Vous vous posez donc toujours des questions. C’est une question facile à poser, ce n’est pas toujours la bonne réponse pour penser qu ’« il faut que ce soit du blitz ». Nous avions J-Rich et Matisse sur lui, nos deux meilleurs joueurs défensifs de l’aile et vous lui serrez la main à la fin du match.

Les Sixers doivent maintenant se préparer pour Devin Booker lorsqu’ils affronteront les Phoenix Suns mardi.