Le gardien des Philadelphia 76ers, Shake Milton, a eu un tourbillon de course au cours des deux derniers mois. Il était fermement dans la rotation des Sixers au début de la saison, mais il a ensuite subi une blessure lors de leur deuxième match de la saison, a travaillé dur dans la G League, puis il est retourné jouer de grandes minutes, puis une pandémie s’est produite, et maintenant il est leur gardien de point de départ officiel.

Après un cliquetis absolu d’un match samedi lors de la réouverture de l’équipe, Milton a récolté 16 points, y compris le triple gagnant pour vaincre les San Antonio Spurs lundi.

Josh Richardson, qui a passé du temps dans la G League en tant que recrue avec le Miami Heat, a été impressionné par la façon dont Milton s’est comporté. Ce n’était pas une chose facile à faire.

« Absolument. Il suffit de voir à quel point la confiance augmente », a expliqué Richardson. «De la pré-saison à maintenant, c’est un joueur différent. Avant la pandémie et tout ce qui se passe, sa confiance grandissait à la fin de la saison, alors j’espère que nous pourrons continuer à nourrir cela parce que c’est un jeune joueur. Il va y avoir des hauts et des bas, mais si je peux rester dans son oreille, les gars peuvent rester ici et rester positifs et continuer à repousser, alors je pense que tout ira bien. «

Milton aurait pu se faner. La pression que les Indiana Pacers lui ont envoyée était impitoyable et il n’a pas répondu comme l’entraîneur Brett Brown et l’équipe attendaient. Cependant, quand on a la confiance que Milton dégage, alors tout peut arriver pour vous à ce stade.

«Nous en avions besoin», a déclaré Brown. «Chaque fois qu’un joueur ne peut pas inventer des choses et qu’il réagit à ce que dit le sport, il n’était pas surveillé. Ils lui ont jeté le ballon, et il n’a pas réfléchi. Il vient de le tirer. Shake est un jeune homme articulé et intelligent. L’équilibre et la grâce avec lesquels il vaquait à ses occupations se sont reflétés à ce moment-là. Il était juste très calme et il a pris beaucoup de confiance en lui et a fini avec peut-être l’un des plus gros clichés de sa carrière.

Les Sixers auront désormais besoin de Milton pour continuer à montrer la voie et continuer à progresser dans les grands moments. Cela ne devient plus difficile à partir de maintenant que lorsque les séries éliminatoires commencent le 17 août à l’intérieur de la bulle. Son tir fera une grande différence pour les chances de titre de cette équipe.