Ce soir, le troisième match de la série du premier tour des séries éliminatoires a été joué entre Celtics de Boston et Philadelphie 76ers, et s’est terminé sur le même résultat que les deux premiers: avec une victoire pour les Celtics. Cette fois, c’était dû à un résultat plus serré que lors d’occasions précédentes (102-94), et avec Marcheur Kemba en tant que MVP du match.

Après que Jayson Tatum ait accumulé trois fautes personnelles au premier quart du match et ait dû s’asseoir sur le banc jusqu’à la mi-temps, Walker a dû agir en tant que leader offensif de l’équipe dirigée par Brad Stevens. Le meneur a terminé avec 24 points, huit rebonds et quatre passes, en plus de 10-20 tirs depuis le terrain (50% TC).

A noter également chez les Celtics les performances de Jaylen Brown, qui a atteint 21 points, Marcus Smart avec 14 et Tatum lui-même avec 15 points. Le banc cette fois n’a pas eu l’impact du match 2. Le meilleur a été Grant Williams et avec sept points en 11 minutes de jeu.

Du côté des Sixers, une équipe sans idées a de nouveau été vue en attaque. L’image que la franchise offre dans ces éliminatoires laisse, une fois de plus, le travail de Brett Brown en tant qu’entraîneur-chef très discutable.

Le meilleur des joueurs de Pennsylvanie a été Joel Embiid, qui a atteint 30 points grâce au grand nombre de fois où il est allé à la ligne du personnel (14 des 30 points sont passés par des lancers francs), depuis le les coups au panier n’ont pas eu de loin sa meilleure journée (7-20 en TC).