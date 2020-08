Tard jeudi soir, l’artiste musical Drake a sorti son nouveau single très attendu avec Lil Durk.

Dans la vidéo de Drake pour «Laugh Now Cry Later», le hitmaker canadien est rejoint par une troupe d’athlètes d’élite au siège mondial de Nike à Beaverton, dans l’Oregon.

Parmi les stars du sport de haut calibre de la vidéo, un ancien Golden State Warrior fait une apparition. Tout au long de la vidéo, l’ancien guerrier a transformé l’attaquant des Brooklyn Nets, Kevin Durant, jouait au basket-ball contre Drake.

Les faits saillants de Durant contre Drake comprenaient des dunks, des sauteurs et des tirs bloqués.

Regardez la vidéo complète de Laugh Now Cry Later via YouTube:

Sur Twitter, Durant a partagé une photo de la vidéo qui comprenait son dunk sur le fan de longue date des Raptors de Toronto.

Via @ KDTrey5 sur Twitter:

Aux côtés du produit Texas Longhorns, le pass-catcher des Cleveland Browns Odell Beckham Jr., l’influenceuse des médias sociaux Aggy Abby, le natif d’Oakland Marshawn Lynch et le comédien Druski2Funny apparaissent aux côtés de Drake dans la vidéo.

Bien que Durant soit sur le terrain dans la vidéo de Drakes, l’ancien MVP se remet toujours de la blessure d’Achille qu’il a subie lors de la finale de la NBA 2019. Alors qu’il travaille de nouveau pour faire ses débuts tant attendus à Brooklyn, les coéquipiers de Durant sont occupés à Disney World.

Sur le terrain, les Brooklyn Nets de Durant ont couronné leur série de matchs de la ronde de classement contre Damian Lillard et les Portland Trail Blazers. Caris LeVert a mené les Nets avec 37 points, neuf passes et six planches, mais ce n’était pas suffisant pour le MVP potentiel de Bubble.

Lillard a poursuivi sa séquence torride de matchs avec 42 points sur 13 des 22 tirs du terrain avec huit marques venant d’au-delà de l’arc. Lillard a enregistré un double-double avec 12 passes. Portland a scellé sa candidature pour les séries éliminatoires avec une victoire de 134-133 sur Brooklyn.

Au premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Est, les Nets de Durant affronteront les Raptors de Drake.