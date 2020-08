Les sensations laissées par l’expulsion controversée de Kristaps Porzingis dans le premier match de duel de Playoffs NBA 2020 entre Los Angeles Clippers et Dallas Mavericks. Dans l’équipe de Los Angeles, il y a de vrais spécialistes pour rendre les adversaires fous et imposer une tension insupportable à chaque jeu du jeu. Patrick Beverley Il est l’un des maîtres de ces luttes, que le Letton a analysées avant le deuxième enjeu. Si la température n’était pas déjà assez chaude, Doc Rivers est intervenu et a défendu ses joueurs bec et ongles, qualifiant l’argument d’un Porzingis de «ridicule» qu’il devra gérer ses nerfs s’il veut que son équipe ait des options.

« Ils ont des gars qui provoquent constamment sur le court, c’est la seule chose qu’ils font parce qu’au niveau du basket, ils ne sont pas d’une grande importance. C’est leur travail et nous ne pouvons pas tomber dedans, nous devons être au-dessus, donc je sais que je me suis trompé. et je dois apprendre à vivre avec ça dans les matchs suivants. Ce qu’ils recherchent, c’est justement que je me déconcentre et que je rentre dans leur jeu », a déclaré le Letton dans des mots recueillis par USA Today, un média qui fait également écho à la réponse énergique de Doc Rivers, un entraîneur des Clippers conscient de l’importance d’ouvrir une brèche sur le tableau de bord du match nul en raison de la dangerosité des Mavs de Luka doncic.

Interrogé par les réflexions de Porzingis, le mythique coach n’a pas hésité à se disqualifier, je le dis pour la star de la ligue. « Bien sûr, nous avons des agitateurs dans l’équipe, mais penser que cela fait partie de notre stratégie de basket-ball est tout simplement ridicule. Je pense que Kristaps n’aurait pas dû être expulsé, mais les arbitres ont placé la barre très bas avec la technique qu’ils avaient appelée Paul. George. Dans les moments de tension maximale, les arbitres doivent avoir plus de retenue « , a souligné un Doc Rivers qu’il essaiera de continuer à freiner le flux offensif formé par le slovène et le letton, et que Mavericks de Dallas avec des options pour donner la cloche avant Clippers de Los Angeles.