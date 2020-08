Les Raptors de Toronto ont remporté une victoire éclatante sur les Lakers de Los Angeles samedi. Alors que Kyle Lowry était leur vedette de la soirée, c’est la défensive suffocante de Toronto qui les a menés à la victoire 107-92 contre l’équipe n ° 1 de l’Ouest.

Selon Lowry, l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, avait initialement l’intention de les ramener dans les huit matchs restants de la saison régulière. Cependant, le garde de 6 pieds a également déclaré que les Raptors avaient tout simplement trop de gars avec un feu compétitif en eux pour se détendre pendant ces concours de classement. De même, jouer une équipe projetée de les détrôner comme les Lakers n’a fait qu’ajouter une motivation supplémentaire aux Raptors de Lowry pour tout donner:

« Nick dit qu’il va nous faciliter le retour et utiliser (les matchs de classement comme) exhibition », a déclaré Lowry, par Eric Koreen de .. «Mais notre esprit de compétition, nous avons trop de gars compétitifs qui veulent aller jouer, jouer et gagner des matchs, en particulier contre une équipe comme les Lakers, une équipe n ° 1 dans l’Ouest. Les jus compétitifs commencent. »

L’infirmière a applaudi la performance de son meneur vedette samedi soir, soulignant tout ce qu’il a apporté à la table pour l’équipe:

«Il était vintage Kyle ce soir», a ajouté Nurse. «Il marquait et volait, prenait des charges, faisait de la compétition et nous apportait des seaux critiques et faisait tourner les choses. Il était génial. »

Lowry a explosé pour un sommet de 33 points et a décroché un record de 14 rebonds en carrière lors de la victoire des Raptors. Il a fait 8 sur 16 sur le terrain et a également converti cinq triples, y compris le plus grand de la nuit, un poignard pour les mettre 11 avec trois minutes à jouer.

Toronto a maintenant une fiche de 47-18 cette saison, ce qui est une réalisation incroyable après avoir perdu Kawhi Leonard et Danny Green.