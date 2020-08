Les Lakers de Los Angeles ayant subi une défaite choc lors du premier match aux mains des Portland Trail Blazers, huitième tête de série, mardi, les supporters n’ont pas tardé à présenter un certain nombre de raisons convaincantes expliquant ce qui a provoqué cette perte décevante. À ce stade, il semble que l’attention ne soit pas suffisamment attirée sur le fait que la perte d’Avery Bradley pour les Lakers. Le joueur de 29 ans a choisi de ne pas participer à la reprise de la saison et il est indéniable que Los Angeles lui manque plus que jamais.

Le plus gros bouc émissaire est peut-être venu sous la forme de Danny Green, qui a lui-même une nuit de tournage misérable contre Portland, avec 4 sur 12 au total et 2 sur 8 à distance. Kentavious Caldwell-Pope était encore pire, manquant ses neuf tentatives dans la soirée, y compris 0 sur 5 du sol. Bien que ceux-ci, ainsi que les problèmes de tir de toute l’équipe tout au long de la soirée, soient en effet des facteurs importants qui ont conduit à la défaite, nous ne pouvons ignorer l’impact de l’absence de Bradley pour les Lakers.

LA possède l’une des meilleures défenses de la NBA, et c’est Bradley qui donne le ton à cette équipe défensive. Il n’est pas seulement l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe, mais l’importance du rôle qu’il joue en tant que leader en défense ne peut être sous-estimée. Cela a été révélé lors du premier match contre les Blazers.

Bradley est un formidable défenseur à son poste – même l’un des meilleurs de la ligue. Sa capacité à faire pression sans relâche sur le manieur de ballon ne constitue pas seulement un défi important pour le principal meneur de jeu de l’équipe adverse, mais peut-être plus important encore, elle permet à ses coéquipiers d’être plus efficaces sur le plan défensif.

Dans le cas de Portland, il va sans dire que leur meilleur joueur est le MVP de la bulle Damian Lillard. Il a un taux d’utilisation extrêmement élevé et a le ballon entre ses mains bien plus que quiconque dans l’équipe. Lillard a eu une journée sur le terrain contre les Lakers mardi, et bien qu’ils aient pu le contenir pendant plusieurs parties du concours, ils ne l’ont pas fait dans les délais serrés.

Lillard a terminé le match avec un record de 34 points sur 9 tirs sur 21, ainsi que six triples à son actif. Les Lakers ont tenté un certain nombre de sets défensifs pour essayer d’empêcher Lillard d’avoir une autre explosion offensive – quelque chose que Los Angeles a réussi dans une certaine mesure – mais à la fin, le meneur All-Star a toujours été en mesure de mener son équipe à une victoire. Le résultat aurait pu être différent si Bradley avait traqué Lillard toute la soirée. Nous ne disons pas que Bradley aurait pu arrêter Lillard, mais à tout le moins, le spécialiste défensif aurait pu l’épuiser.

En ce qui concerne les contributions de Bradley sur le côté offensif, il est clair qu’il ne se présente pas comme l’une des meilleures options de l’équipe de ce côté-là. Cependant, le garde de 6 pieds 3 pouces est en fait un bon 3 points – un élément crucial du système offensif de Los Angeles.

Sur la saison, Bradley a en moyenne 1,3 triple par match sur un clip respectable de 36,4%. Cependant, il a vu une augmentation significative de sa production à partir de la dernière partie de la campagne bâclée. Depuis février, Bradley a drainé 2,4 3 points par match avec 44,3% de tirs.

Mardi contre les Blazers, Los Angeles a tiré collectivement 5 sur 32 depuis le territoire arc-en-ciel, ce qui est bon pour 15,6% à distance. C’est un taux incroyablement horrible, et c’est indéniablement l’une des raisons, sinon la plus importante, de leur défaite choc.

Il convient également de noter que ce n’est pas la première fois que les Lakers sont sans Bradley pendant une période prolongée. Le vétéran a été contraint d’abandonner 13 matchs en novembre de l’année dernière en raison d’une fracture capillaire.

À sa place, c’est Caldwell-Pope que les Lakers ont fait appel, et le garde de tir de 6 pieds 5 pouces a fait un travail admirable en remplaçant son coéquipier blessé. À tel point que les gens ont commencé à se demander si KCP aurait dû se voir confier le poste de départ sur Bradley en premier lieu. Ce n’était certainement pas le cas pour Caldwell-Pope lors du premier match contre Portland, car il a terminé avec un seul point sans faire aucune de ses tentatives de placement. KCP doit faire mieux pour aller de l’avant.

Malgré la perte du premier match, les Lakers sont toujours les favoris à sortir de cette série de premier tour. Cependant, si quelque chose leur défaite dans le premier match contre les Blazers a révélé un énorme problème que cette équipe doit résoudre si elle espère aller jusqu’au bout cette saison. Ce n’est pas comme si Bradley allait revenir de si tôt, alors LA devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de combler l’énorme vide qu’il a laissé.