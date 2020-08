Alvin Gentry a qualifié le match de dimanche contre les Spurs de 7. Son équipe, cependant, l’a traité plus comme le septième match de la saison régulière.

Pour la première fois dans la bulle, la Nouvelle-Orléans faisait face à un scénario dans lequel ils pourraient être mathématiquement éliminés des séries éliminatoires. L’approche de laisser-faire des Pélicans pour ouvrir les matchs à l’intérieur de la bulle, cependant, a encore une fois dressé sa tête laide dans un match à gagner contre San Antonio.

Un rassemblement en seconde période a ramené la Nouvelle-Orléans dans un match qu’ils avaient suivi de 20 en première période, mais les Pélicans se sont retirés de la compétition en séries éliminatoires avec une défaite de 122-113 contre San Antonio.

«Il n’y a pas d’explication», a déclaré Gentry. «Nous en avons parlé et c’est un match 7 et nous avons dû l’aborder comme un match 7. Évidemment, nous avons pris du retard tôt. Défensivement, nous n’avons pas été dans la balle au début et je n’ai pas d’explication à cela. J’aurais aimé le faire, mais c’est la seule façon de battre une équipe comme celle-là.

«Vous devez être prêt à jouer, vous devez être prêt à exécuter et vous devez être capable de protéger le ballon de basket et les choses avec lesquelles nous avons lutté aujourd’hui.»

Très tôt dans la compétition de dimanche, il était évident que les Pélicans n’avaient pas apporté la mentalité du 7e match. Après que Brandon Ingram ait répondu à un sauteur DeMar DeRozan avec un trois points pour donner à la Nouvelle-Orléans sa seule avance à 3-2, San Antonio a marqué 12 points sans réponse.

La course a été rythmée par Dejounte Murray poussant le ballon loin de Lonzo Ball, qui semblait être prêt à appeler un temps mort, avant de claquer à la maison à l’autre bout.

« Nous n’avions tout simplement aucun esprit de compétition pour commencer le match », a déclaré JJ Redick, qui devrait rater les séries éliminatoires pour la première fois de sa carrière après la défaite de dimanche. «Nous étions à plat. Nous ne parlions pas. C’est à cela que cela revient. »

Au crédit de la Nouvelle-Orléans, les partants ont décroché 11 points consécutifs pour égaler le match à 14-14 à 4:39 du premier. Mais à 4:09 de la deuxième période, les Spurs menaient 51-31 alors que les choses se déroulaient rapidement. À la mi-temps, la marge était de 62-45 et les pélicans avaient commis 11 revirements, un autre domaine qui les a tourmentés toute la saison.

« Quelque chose qui n’est pas acceptable », a déclaré Zion Williamson à propos du démarrage lent. «Un manque d’esprit en première mi-temps dicte vraiment la seconde mi-temps. Si nous étions sortis mieux, peut-être que nous aurions eu un résultat différent. Comme je le dis toujours, il vous suffit d’apprendre de cette expérience et d’être meilleur.

«En ce moment, c’est très frustrant, mais en même temps, quand vous êtes dans ce moment, vous regardez vos coéquipiers qui essaient de faire tout ce que vous pouvez pour remonter le moral. Comme je l’ai dit, c’est l’une de ces choses qui n’est pas acceptable. Nous devons tirer les leçons de cette expérience et simplement être meilleurs. »

Les Pélicans ont repris leur moral au troisième quart, une histoire similaire à la victoire de vendredi contre Washington. Frank Jackson a de nouveau joué un rôle dans le retour comme vendredi, cette fois-ci étant rejoint par Nickeil Alexander-Walker, Jrue Holiday, Josh Hart et Jaxson Hayes dans une formation qui a réduit une avance de 76-62 à seulement quatre points avec un 15-5 courir pour fermer le troisième.

Un jeu à quatre points de Rudy Gay et un joueur à trois points de Lonnie Walker IV pour ouvrir le quatrième quart ont rapidement ramené l’avance à neuf points pour San Antonio. Williamson et Redick, cependant, ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder les pélicans en vie. Le premier a marqué les six premiers points de la Nouvelle-Orléans avant un trois points de Redick.

Cet effort à longue portée a commencé une course de 10-3 Pelicans qui a réduit à nouveau l’avance des Spurs à six points après un jeu à trois points de Holiday. Le jeu de trois points de Redick a rapproché la Nouvelle-Orléans depuis le premier quart-temps à 103-100 avec 3:21 à jouer.

Mais San Antonio a répondu avec un 10 des 12 points suivants alors que l’avance atteignait à nouveau deux chiffres à 113-102 avec 43 secondes à jouer. Redick n’est pas tombé sans combat, frappant une paire de trois points dans la dernière minute pour accompagner un jeu à trois points de Lonzo Ball, mais les Spurs ont terminé 31 sur 32 sur la ligne des lancers francs, dont un parfait 18 sur 18 au quatrième quart.

La Nouvelle-Orléans a terminé la soirée avec 20 revirements, dont une paire coûteuse dans les dernières minutes de la quatrième, que les Spurs ont transformé en 30 points.

«Je pense que l’essentiel est que tant que nous ne commencerons pas à mieux gérer les chiffres d’affaires, vous ne pourrez pas battre une bonne équipe», a déclaré Gentry. «Pas si près de 30% de leurs points proviennent de nos chiffres d’affaires, c’est presque impossible à surmonter. Je pensais que nous avions joué un bon match après la mi-temps. Nous avons pris un bon départ au troisième quart et je pensais que nous avions bien joué et que nous avions fait beaucoup de bonnes choses. Mais tant que nous aurons 20 revirements, 30 points (hors chiffres d’affaires), ça va être difficile à battre (équipes)… Nous devons retirer cela de notre jeu. «

«La seule chose sur laquelle j’ai insisté dès le début», a-t-il ajouté, «j’ai dit:« Assurons-nous qu’ils nous battent et non que nous nous battions nous-mêmes »et à la fin de la journée, vous le retournez 20 fois pour 30 points (hors chiffre d’affaires), vous avez eu une part aussi importante dans cette défaite que (les Spurs) et cela n’enlève rien à San Antonio parce que c’est une bonne équipe de basket-ball et c’est une équipe qui ne le fait pas. t se battre.

Redick a accumulé 31 points sur un record de la saison de huit à trois points sur le banc, devenant le cinquième joueur de l’histoire de la franchise à marquer autant de points en tant que réserve. Les 31 points sont les troisièmes les plus éloignés du banc de l’histoire de la franchise.

« Je pensais que JJ, il a parlé l’autre jour de nous jouer et apporter le bon esprit pour jouer avec et je pensais qu’il avait fait exactement cela », a déclaré Gentry. «Je pense que nous devons faire un peu mieux pour pouvoir passer au prochain match lorsque les choses ne vont pas bien et ensuite nous devons être capables de nous rassembler. Mais je pensais que JJ était vraiment bon aujourd’hui.

«Je pensais qu’il faisait du très bon travail. Je pensais qu’il avait fait des tirs vraiment difficiles pour que nous puissions nous garder à portée de main, mais nous ne pouvions tout simplement pas surmonter la bosse et nous ne sommes jamais vraiment parvenus au point où nous pouvions aller de l’avant.

Williamson a ajouté 25 points sur 10 tirs sur 20 en 27 minutes pour accompagner le tir de 10 sur 16 de Redick. Le reste des Pélicans, cependant, a réussi un total de 22 pour 60 (36,6%) sur le terrain, mis en évidence par le tir combiné de 4 sur 22 de Holiday et Ball.

«Je ne pense pas que nous ayons commencé le match avec un grand esprit de compétition», a déclaré Redick. «Nous avons eu quelques matchs comme celui-là ici pour quelque raison que ce soit. Notre groupe a finalement repris et réduit ce qui a conduit à un match avec une possession, mais nous n’avons tout simplement pas commencé le match correctement pendant toute la première mi-temps, pas seulement les partants, mais toute la première mi-temps. «

Les Pélicans sont maintenant une victoire de Portland dimanche soir contre les 76ers de Philadelphie loin d’être officiellement éliminés des séries éliminatoires. Les Spurs sont passés à quelques points de pourcentage derrière les Blazers pour la huitième tête de série. Les Pélicans ont chuté au 11e rang, juste un demi-match au-dessus d’une équipe des Kings qu’ils rencontreront mardi.