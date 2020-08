Avant que la ligue ne soit suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, les Golden State Warriors étaient la première équipe de la NBA à être éliminée de la dispute d’après-saison. Sans aucune chance aux séries éliminatoires et le pire bilan de la ligue, les Warriors étaient l’une des huit équipes non incluses dans le redémarrage tant attendu de la NBA.

Golden State a rejoint Cleveland, Atlanta, New York, Charlotte, Chicago, Detroit et Minnesota à l’extérieur de la bulle d’Orlando.

Bien que les Warriors n’aient pas été invités à Disney World, il y avait une chance que la ligue crée une deuxième bulle pour les huit équipes non incluses dans les plans de redémarrage. Début juillet, les rapports indiquaient la formation d’une bulle potentielle pour huit équipes à Chicago.

Cependant, selon Shams Charania de The Atheltic, il y a une «croyance croissante» que la deuxième bulle de la ligue ne se produira pas.

Via @ShamsCharania sur Twitter:

Connor Letourneau du San Francisco Chronicle a confirmé que les Warriors sont de plus en plus «moins optimistes» quant aux chances d’une seconde bulle NBA.

Via The San Francisco Chronicle:

Les Warriors sont de moins en moins optimistes quant au fait que la NBA construira un deuxième site de bulles pour les huit équipes non à Orlando pour participer à des minicamps et à des mêlées intra-équipe, a confirmé une source de la ligue avec The Chronicle.

Avec le Chase Center de San Francisco ouvert uniquement pour le travail individuel, la deuxième bulle aurait fourni l’opportunité d’un mini-camp qui présentait des mêlées intrasquad. À moins que la ligue n’organise un minicamp sur le marché, les Warriors pourraient potentiellement passer neuf mois sans s’entraîner en groupe.

Avec les Warriors venant de cinq voyages consécutifs pour la finale de la NBA et Stephen Curry et Klay Thompson réparant des saisons criblées de blessures, une intersaison prolongée pourrait être ce dont l’équipe de Steve Kerr a besoin. Pourtant, la recrue Eric Paschall et le nouveau venu Andrew Wiggins pourraient bénéficier de plus de temps sur le terrain avec une édition saine des Splash Brothers.

Si les plans pour une deuxième bulle ne sont pas au programme, Kerr et Bob Myers peuvent se concentrer sur la recherche pour le repêchage de la NBA 2020. Golden State découvrira où il se situera dans le top cinq le 20 août lors de la Loterie du Draft.