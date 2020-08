Un test de coronavirus à base de salive financé par la NBA et la National Basketball Players Association et développé à l’Université de Yale a été approuvé par la US Food and Drug Administration, selon ESPN.

Le test SalivaDirect coûte 4 $ à produire, bien que certains s’attendent à ce que les entreprises facturent aux consommateurs trois à quatre fois plus que cela, selon les experts avec lesquels Zach Lowe d’ESPN s’est entretenu.

Les résultats des tests devraient pouvoir être livrés le même jour.

La NBA et la NBPA ont contribué plus de 500 000 $ au total.

Ces deux organisations et Yale ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de prélever des redevances sur les tests.

Le principal test de salive COVID-19, développé par Rutgers, coûte entre 60 et 150 dollars, a déclaré à Lowe le directeur de l’exploitation et professeur agrégé du laboratoire Rutgers, Andrew Brooks.

Le test nouvellement approuvé a été utilisé avec une taille d’échantillon qui comprenait des joueurs et le personnel de la NBA. Les résultats, comparés aux prélèvements nasaux que les mêmes personnes ont pris, «correspondaient presque universellement», a écrit Lowe.

Plusieurs équipes autour du sport utilisent le test qui a été développé par Rutgers.

Le professeur associé d’épidémiologie de Yale Nathan Grubaugh, l’un des principaux auteurs de l’étude sur la salive, a déclaré à Lowe que sa «population cible est tout le monde», pas seulement les athlètes.

«Il y avait des inquiétudes concernant le partenariat avec la NBA alors que toutes ces autres personnes ont besoin d’être testées. Mais la réponse simple a fini par être que la NBA allait faire tous ces tests de toute façon, alors pourquoi ne pas s’associer avec eux et essayer de créer quelque chose pour tout le monde? il a dit.