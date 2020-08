La NBA a annoncé samedi les finalistes des six prix pour honorer les meilleurs joueurs de la saison régulière 2019-2020, qui sont basés sur les résultats des votes d’un panel mondial de journalistes sportifs et de diffuseurs.

Le vote pour les récompenses s’est déroulé du 21 au 28 juillet et était basé uniquement sur les matchs joués du début de la saison régulière au 11 mars après que la NBA a annoncé que les huit «matchs de classement» ne compteraient pas pour les récompenses de la saison afin de créer une foire processus de vote pour les joueurs des 30 équipes de la ligue.

Le garde de Memphis Grizzlies Ja Morant, le garde de Miami Heat Kendrick Nunn et l’attaquant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Zion Williamson étaient les trois finalistes pour le prix de la recrue de l’année.

Bien sûr, Morant est devenu le favori de la recrue de l’année après sa bonne saison avec les Grizzlies. Morant obtient en moyenne 17,8 points, 7,1 passes décisives et 3,7 rebonds et mène tous les joueurs de première année pour les points, les passes décisives et les buts sur le terrain.

Nunn se considère également comme le choix de la recrue de l’année.

En avril, Nunn s’est oint lui-même la recrue de l’année dans une interview avec le Sun-Sentinel, une affirmation selon laquelle Morant a ri sur les réseaux sociaux. Nunn obtient en moyenne 15,2 points, 3,3 passes décisives et 2,7 rebonds par match et est deuxième derrière Morant pour les points et les buts sur le terrain.

Alors que Williamson était le favori de la pré-saison pour gagner, la taille de son échantillon de 19 matchs avant la suspension de la saison était trop petite pour que la plupart des électeurs le considèrent sérieusement pour remporter le prix, bien qu’il fasse probablement la première équipe All-NBA Rookie.

Les récompenses seront annoncées sur TNT lors de sa couverture des Playoffs NBA.