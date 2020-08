La NBA a publié jeudi le calendrier des dates des matchs (et la plupart des horaires des matchs) pour le premier tour des prochaines éliminatoires de la NBA 2020.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe «bulle» de Disney World de la NBA, situé près d’Orlando, dans le centre de la Floride.

Pour les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder, les matchs auront lieu tous les deux jours à compter du mardi 18 août.

Les quatre premiers matchs ont tous des heures de début d’après-midi pour les marchés nationaux de l’équipe à Houston et à Oklahoma City. Comme il n’y a que deux installations de basket-ball approuvées pour une utilisation en séries éliminatoires dans la bulle, tous les matchs ne peuvent pas être aux heures de grande écoute – puisque chaque court doit accueillir plusieurs matchs chaque jour, au moins au début de la ronde.

Les heures de pronostic ne sont pas fixées pour le cinquième match et au-delà, car la NBA ne sait pas encore si ces jeux seront nécessaires dans chaque série. Si certaines séries se terminaient tôt, cela ouvrirait davantage de créneaux aux heures de grande écoute.

Tous les jeux seront diffusés à la télévision nationale, avec les jeux 1 et 4 de Rockets-Thunder diffusés sur TNT et les jeux 2 et 3 sur ESPN. Comme pour les heures de dénonciation, les informations sur les jeux hypothétiques du jeu 5 et au-delà n’ont pas encore été publiées.

Houston sera probablement sans le gardien All-Star Russell Westbrook (souche quad droit) pour commencer la série, mais son compagnon d’arrière-cour et finaliste MVP James Harden devrait être prêt à partir. Le Thunder sera dirigé par un Chris Paul en bonne santé, qui a rejoint Harden et Westbrook en tant que All-Star cette année.

Paul et Westbrook, bien sûr, ont été échangés l’un contre l’autre dans le cadre de l’accord à succès impliquant ces deux équipes en juillet 2019. En conséquence, il ne manque certainement pas d’histoires juteuses dans cette série.

Les Rockets et Thunder termineront vendredi leur programme de saison régulière 2019-2020. Le match de premier tour étant déjà verrouillé, la priorité principale des deux équipes sera de devenir aussi en bonne santé que possible d’ici le début de leur série mardi prochain.

Le calendrier complet des séries éliminatoires pour les huit séries du premier tour de la NBA peut être consulté ci-dessous.