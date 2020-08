Avec toutes les vidéos de joueurs des Boston Celtics s’amusant dans la «bulle» de Disney, dansant, nageant, jouant au golf ou au bowling, vous pensez que c’était la chose la plus facile au monde à participer.

Mais ce point de vue prend pour acquis les personnes que ces joueurs ont dû laisser derrière elles – épouses, copines et enfants en particulier, dont beaucoup ne sont pas assez vieux pour comprendre pourquoi leur père sera parti si longtemps.

Et le swingman All-Star Jayson Tatum correspond définitivement à cette dernière catégorie, en particulier avec son jeune fils Deuce, dont il a longuement parlé lors d’une récente apparition sur un autre ancien de Duke, J.J. Podcast «Old Man and the Three» de Redick.

Interrogé sur la partie la plus difficile du redémarrage de Disney jusqu’à présent, le natif du Missouri a répondu: «Je dirais facilement que je suis loin de ma famille.»

«Je sais que beaucoup de gens ont des femmes, des enfants et des situations familiales à la maison, mais je pense que c’est la partie la plus difficile pour moi parce que vous passez du temps avec votre enfant et surtout pendant la pandémie. J’étais avec lui tous les jours sans voyager, et maintenant je dois partir, c’est le plus long que j’ai passé sans passer du temps avec lui. «

Le plus dur pour moi, c’est qu’il aura trois ans en décembre – il en a deux et demi. Et quiconque a des enfants sait que quand ils sont si jeunes… leur développement se fait semaine après semaine », a ajouté l’ancien Blue Devil.

Le sacrifice de joueurs comme Tatum et ses coéquipiers Gordon Hayward, Brad Wanamaker, Daniel Theis et Javonte Green – tous parents avec de jeunes enfants – n’est pas minime et doit être reconnu comme tel.

«Il grandit, ses habitudes changent, il fait des choses différentes. Il parle plus. Et pour moi, j’aimerais pouvoir être là et vivre tout cela, ce que j’aurais normalement dans les deux premières années. Maintenant, je vois des vidéos et je parle sur FaceTime. Il n’est pas assez vieux pour que je puisse expliquer: «Hé, papa part pour trois mois, et je ne pourrai pas vous voir». Je ne peux pas avoir ça parce qu’il n’est pas assez vieux. »

«S’il avait quatre ans, je pense que ce serait plus facile; il aurait une meilleure compréhension », a ajouté Tatum.

Ainsi, même s’il est facile de regarder le chèque de paie et la toile de fond et de penser que ces gars-là l’ont fait, cela n’est pas gratuit.

Ils risquent littéralement leur santé et leur vie – et plus important encore, le temps passé avec leurs proches dans un moment de crise mondiale – pour nous divertir.

Et bien qu’ils soient effectivement bien rémunérés pour leur sacrifice, gardons également à l’esprit le côté humain de l’équation.