Houston Rockets commencera son périple en séries éliminatoires de la NBA face au Thunder d’Oklahoma City après avoir terminé 4e de la Conférence occidentale avec un record de 44 victoires et 28 défaites. Un an de plus, James durcit a été la grande star de la franchise texane (bien que Russell Westbrook en soit resté très proche, il faut aussi le dire).

‘La Barba’ a une fois de plus montré cette saison qu’il était l’un des meilleurs talents offensifs, non seulement ces derniers temps, mais dans toute l’histoire de la NBA. Avec 34,4 points par match, il a réussi pour la troisième fois consécutive à devenir le meilleur buteur de toute la compétition tout au long de la phase régulière.

Cette moyenne de points est historique pour Harden, car avec elle il a réussi à égaler ni plus ni moins que Michael Jordan et Wilt Chamberlain en tant que seuls joueurs à avoir plus d’une saison derrière eux avec au moins 34 points par match (James Harden a réussi à atteindre 36,1 unités en 2018-19).

En plus de cela, il rejoint également Jordan lui-même et Allen Iverson comme les seuls à avoir mené une saison de championnat à la fois en points et en interceptions.

Depuis son arrivée chez les Rockets en 2012, «La Barba» n’a pas manqué une seule édition des éliminatoires. A cette occasion, il cherchera à obtenir sa première bague NBA, la distinction dont il a besoin pour que de nombreux fans commencent à le considérer comme quelque chose qu’il est déjà, l’un des 15 meilleurs joueurs de toute l’histoire de la ligue.

Avec un MVP en sa possession (celui de 2018), Harden est à nouveau nominé pour le prix cette fois-ci. Il rivalisera avec LeBron James et Giannis Antetokounmpo, et bien qu’il ne soit pas le grand favori pour le remporter, être parmi les finalistes pour une autre année est déjà digne de reconnaissance.