Au milieu de la joie d’échapper à une défaite face à l’humble Orlando Magic dimanche après-midi, une nouvelle inquiétante et effrayante est arrivée – l’ancien attaquant de Boston, Paul Westphal, a été diagnostiqué d’un cancer selon un communiqué de presse des Phoenix Suns, pour lesquels il a également joué et entraîné.

Westphal, qui a remporté un titre avec Boston en 1974, a été spécifiquement diagnostiqué avec un cancer du cerveau selon les Suns.

«Nous sommes dévastés d’apprendre son diagnostic de cancer du cerveau», a déclaré les Suns. «Paul est une pierre angulaire emblématique de la franchise Phoenix Suns depuis des décennies, à la fois en tant que joueur et entraîneur hors pair. Sa ténacité sur le terrain et sur le banc a conduit la franchise à deux apparitions en finale de la NBA et son impact sur la communauté de Phoenix s’étend bien au-delà du bois dur.

Après avoir été repêché hors de l’USC par les Celtics en 1972, le Californien établira une relation à vie avec un ami et écrivain du New York Daily News Mike Lupica.

Le chroniqueur du Post a partagé le diagnostic de son ami de longue date dans un article plus tôt dans la journée.

«Je suis ami avec Paul Westphal depuis son année de recrue 1972-73 avec les Boston Celtics et j’ai eu le plaisir de célébrer sa merveilleuse carrière avec lui en septembre dernier lorsqu’il a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame,» Lupica tweeté. «Avec sa permission, je fais savoir au monde du basketball qu’il vient d’être diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Plus précisément le glioblastome. »

«Merci de prier pour mon ami, n ° 44», a-t-il ajouté.

Westphal a également joué pour les Seattle SuperSonics et les New York Knicks avant de devenir entraîneur, et a eu une carrière riche en histoire dans les deux rôles avant d’être élu au Naismith Basketball Hall of Fame en 2019.

Bonne chance, Paul – nous tirons pour vous au Celtics Wire.