Alors que la NBA s’aventure plus profondément dans le tour de classement de leur reprise très attendue, les Golden State Warriors entament leur longue intersaison. Alors que Golden State commence sa longue mise à pied à l’extérieur de la bulle d’Orlando, Warriors Wire vérifie les 12 anciens Dubs à Disney World.

Jeudi, le joueur le plus utile de la finale de la NBA 2015 de Golden State s’est présenté pour le quatrième match de Miami Heat dans la bulle.

Après un match où il a renversé son 1000e pointeur en carrière à 3 points, Andre Iguodala a affronté Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks.

Contre la tête de série de la Conférence Est, Iguodala a inscrit son record de la saison avec 12 points sur 4 sur 8 en tirs sur le terrain. L’ancien sixième homme de Golden State a renversé 2 sur 3 au-delà de l’arc. Iguodala a ajouté huit passes et sept tableaux en 28 minutes pour le Heat.

Avant la mi-temps, Iguodala a lancé un vicieux dunk de ruelle du grand homme de Miami Kelly Olynyk lors d’une pause rapide.

Via @MiamiHEAT sur Twitter:

Sans Jimmy Butler, le jeune duo d’ailiers de Miami composé de Duncan Robinson et Tyler Herro a cumulé 41 points pour mener le Heat. Cependant, ce n’était pas suffisant pour le joueur le plus utile en titre. Antetokounmpo et Chris Middleton ont chacun marqué 33 points chez les Bucks après une victoire de 130-116.

Ensuite, Iguodala et The Heat accueilleront Devin Booker et les Phoenix Suns samedi.

D’autres anciens membres des Golden State Warriors à l’intérieur de la bulle d’Orlando incluent Alec Burks, JaVale McGee, Harrison Barnes, Glenn Robinson III, Kent Bazemore, Quinn Cook, Jamal Crawford, Anthony Tolliver et Marco Belinelli.