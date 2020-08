Le gardien des Los Angeles Clippers, Landry Shamet, a gravi une échelle assez haute vendredi, lançant un vicieux marteau à deux mains sur le centre des Dallas Mavericks, Boban Marjanovic.

Le point culminant incroyable a eu lieu à 8 minutes du deuxième quart du match 3 entre les Clippers et les Mavericks à AdventHealth Arena. Suite à un joli écran de son coéquipier Paul George, Shamet s’est retrouvé une voie grande ouverte vers le panier.

Le garde de 6 pieds 4 pouces n’a pas laissé l’opportunité se gâter, alors qu’il a mis les jets en marche et s’est dirigé vers la coupe où il a été accueilli par l’imposant Serbe de 7 pieds 4 pouces.

Landry Shamet le jette sur le mont Boban! 🔥pic.twitter.com / rH5n525mq0 – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 22 août 2020

Tandis que Shamet est plus connu comme un tireur renversé, il a montré son athlétisme en montant et par-dessus le bras tendu de Boban. Le Wichita State-alun a même absorbé un peu de contact pour faire bonne mesure et a terminé le jeu à 3 points.

Les Clippers, quant à eux, conservaient une avance de 68-54 à la demie. Shamet a lancé huit points et trois rebonds en 15 minutes sur le banc jusqu’à présent.

Les deux équipes sont à égalité à une victoire chacune jusqu’à présent dans leur meilleur des sept slugfest du premier tour. La performance surprenante de Shamet dans le troisième match est certainement un bon signe pour les Clippers qui cherchent à reprendre le contrôle de la série.

