La star des Houston Rockets, Russell Westbrook, a été exclue pour le troisième match de la série des séries éliminatoires contre l’Oklahoma City Thunder, selon The Rockets Wire.

Une nouvelle IRM montre une amélioration, a déclaré l’entraîneur-chef Mike D’Antoni, et Westbrook était de retour sur le terrain vendredi pour des exercices de course et de tir, mais sans exercices de contact.

D’Antoni peut être très patient alors que les Rockets détiennent une avance de deux matchs sur le Thunder.

« Je veux dire, si vous êtes en baisse de 0-2, cela vous met dans une position différente de 2-0 », a-t-il déclaré à The Rockets Wire.

Houston s’est enfui et a facilement remporté le premier match. Dans le deuxième match, le Thunder a mené après trois quarts, mais les Rockets ont pu prendre la tête au quatrième quart et gagner.

On ne sait pas quand Westbrook reviendra, mais il ne manquera peut-être pas plus d’un match de plus – Charania de Shams a déclaré lundi qu’il y avait de l’espoir au sein de l’organisation des Rockets que Westbrook serait prêt d’ici ce week-end – il ne l’est pas, mais cette attitude positive le montre. peut être plus tôt que tard.

Oklahoma City doit en profiter samedi s’ils veulent en faire une série.

Cela dit, même si le Thunder gagne le troisième match, rien ne garantit que Westbrook reviendra.

D’Antoni a déclaré qu’il serait toujours prudent avec Westbrook, quoi qu’il arrive.

Même si une avance 2-1 n’est pas aussi sûre qu’une avance 2-0.

« Nous allons être prudents avec Russ, il est trop précieux pour être jeté là-bas quelle que soit la situation », a déclaré D’Antoni. «Il va aller bien et nous avons hâte de le récupérer. Nous allons faire attention. «

Ben DuBose de The Rocket Wire a contribué à cet article.