Jusqu’à présent, les 76ers de Philadelphie ont connu des éliminatoires de la NBA 2020 difficiles. Ils se retrouvent à 0-3 en combattant une équipe des Boston Celtics sans leur meilleur joueur à Ben Simmons et ils font face à d’autres problèmes qui vont plus loin que Simmons.

Il y a un point lumineux – pour l’optimiste des fans – et c’est le jeu du jeune Shake Milton. Le gardien de deuxième année de 23 ans a été jeté dans la formation de départ et a dû affronter une étoile à Kemba Walker, et il a tenu bon dans cette série.

Milton obtient en moyenne 14,7 points et 3,3 passes décisives tout en étant l’un des rares tireurs à agir comme un tireur. Il tire 8-pour-19 depuis le plus profond de cette série, ce qui est bon pour un pourcentage solide de 42,1%. Pas mal pour un joueur jeune et relativement inexpérimenté.

Il a également maintenu Walker au tir de 2 en 6 dans le match 3 selon les statistiques de la NBA. C’est quelque chose de petit dans une défaite, mais c’est quelque chose sur lequel il peut bâtir pour son avenir dans la ligue sur le côté défensif du terrain.

« Je pense qu’il s’améliore à chaque match, du premier au troisième match », a déclaré Joel Embiid. «Vous pouvez voir qu’il s’appuie à la volée et qu’il va mieux. Il a fait du bon travail en mettant tout en place, en étant un meneur et en renversant des tirs. »

Apprendre à la volée est juste. Alors que Milton a commencé pendant la saison avant la suspension de la ligue, cela était principalement dû aux blessures subies par Simmons et Josh Richardson. Les Sixers ont ensuite fait le changement majeur en faisant de lui leur gardien de point de départ lorsqu’ils sont arrivés dans la bulle début juillet. Depuis lors, il a dû se battre à travers des problèmes de roulement et son inexpérience et il l’a fait admirablement.

Les Sixers ont peut-être trouvé un joueur assez solide pour leur rotation à l’avenir s’il peut continuer à s’améliorer en cours de route. Son jeu dans cette série a été l’une des bouffées d’air frais d’une saison globale qui a été pour la plupart peu agréable, c’est le moins qu’on puisse dire.