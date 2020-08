Blazers vs Grizzlies Cotes et choix des paris

Cotes des Blazers

-6 [BET NOW]

Cotes des Grizzlies

+6 [BET NOW]

Moneyline

-305 / + 245 [BET NOW]

Plus / Moins

234 [BET NOW]

Temps

14h30. ET

la télé

abc

Bienvenue dans le premier jeu play-in de l’histoire de la NBA. Bouclez votre ceinture, mes amis.

Comment cela fonctionne: Les Blazers ont réussi à obtenir la huitième tête de série lors de la reprise de la saison régulière de huit matchs, tandis que les Grizzlies ont terminé à la neuvième place. Parce que les Blazers sont les huitièmes, s’ils gagnent aujourd’hui, ils sont en séries éliminatoires. Si les Grizzlies gagnent, ces équipes joueront demain; le gagnant fera les séries éliminatoires. Pensez à aujourd’hui comme un match 6 avec Portland 3-2.

Que se passe-t-il avec ces équipes? Où est la valeur du pari? Décomposons tout.

Portland Trail Blazers

Les Blazers ont terminé la reprise de la saison régulière avec une fiche de 6-2, et ils avaient besoin à peu près de chaque point. Il semblait que chaque match se résumait à la possession finale, Damian Lillard devant sauver la situation.

À Orlando, ils ont clairement un style: dominer à l’attaque tout en n’étant pas assez mauvais défensivement pour gagner. Dans ces huit matchs, ils ont affiché un score offensif de 123,4 (meilleur à Orlando), mais ils ont abandonné 121,3 points pour 100 possessions (deuxième pire à Orlando).

Ce succès offensif est vraiment venu du simple tir à chaud: à Orlando, ils ont frappé 41,8% de leurs 3 points, dont 51,0% des coins. Ils ont également touché 42,5% de leurs rangs intermédiaires. Dame a été une grande partie de cela: cette séquence de huit matchs de tir est à peu près aussi bonne que toutes celles que vous trouverez dans l’histoire de la NBA.

La question, bien sûr, est de savoir si cela est durable. La réponse, pour être honnête, est simple: bien sûr que non. Mais quand reviendront-ils sur terre? Sera-ce aujourd’hui contre les Grizzlies ou peut-être une fois que les séries éliminatoires auront lieu?

Memphis Grizzlies

Les Grizzlies, à l’inverse, sont allés 2-6 lors de la reprise d’Orlando, s’accrochant à peine à l’une des premières places pour faire la situation de play-in aujourd’hui.

Ils ont également perdu quelques joueurs précieux en cours de route. Le jeune grand homme Jaren Jackson Jr. s’est déchiré le ménisque, le mettant à l’écart pour le reste de la saison, et le PG suppléant Tyus Jones a été blessé au genou. Il doute de s’adapter au match de play-in d’aujourd’hui.

Les métriques sont un peu mitigées sur ces joueurs. Selon Cleaning the Glass, les Grizzlies ont en fait été meilleurs avec Jackson Jr. en dehors du terrain. Ils ont été neutres avec Jones allumé ou éteint.

Mais cela surestime les choses: Jones est assez sous-estimé et offre une stabilité incroyable sur la deuxième unité. Jackson Jr.est déjà devenu l’un des meilleurs grands espacements au sol de la ligue, donc son absence change vraiment à quoi ressemble l’attaque. Les Grizzlies jouent également beaucoup plus lentement sans lui, ce qui signifie qu’ils obtiennent plus souvent des tirs moins efficaces.

Analyse des paris et sélection

Aujourd’hui est un exemple de la raison pour laquelle les enregistrements ne sont parfois pas très prédictifs des résultats futurs. Dans la bulle, les Blazers ont une fiche de 6-2 avec une note nette au septième rang de +2,1. Les Grizzlies ont une fiche de 2-6, mais leur note nette n’est que 11e à -0,4. La différence entre ces équipes n’est pas aussi radicale que le suggèrent leurs résultats.

Les Blazers sont clairement l’équipe la plus talentueuse, surtout maintenant qu’ils sont en meilleure santé avec Jusuf Nurkic et Zach Collins de retour dans la rotation. Mais ils ont également joué au-dessus de leurs têtes offensivement, et cela va certainement régresser à un moment donné. Ça pourrait être aujourd’hui.

Je pense que les Blazers remportent celui-ci et se qualifient pour les séries éliminatoires, mais je ne suis pas sûr que cet écart devrait être de -6 en leur faveur. Je pencherais le revêtement des Grizzlies, ainsi que le dessous. Les Blazers ont en fait beaucoup joué en demi-terrain, donc si l’efficacité baisse, cela pourrait être un score plus bas que prévu.

Sur la base de mes chiffres, j’ai ce match à Blazers -4.3, donc il y a certainement une valeur du côté des Grizzlies.

Parier maigre: Grizzlies +6, moins de 234

