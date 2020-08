Bien qu’ils aient joué sans trois de leurs partants, les Denver Nuggets ont remis au Thunder d’Oklahoma City leur première défaite de la reprise d’Orlando lundi lorsque les deux équipes ont verrouillé les cornes.

Les Nuggets ont cependant eu besoin de cinq minutes supplémentaires pour remporter la victoire 212-113.

Après un concours qui comprenait 66 lancers francs et 54 fautes sifflées par règlement, Michael Porter, Jr. a terminé la soirée avec une performance de carrière qui s’est avérée trop pour l’équipe de Billy Donovan.

Porter (35 points, 12 buts sur 16) a ouvert la voie à Denver. Il a dominé le concours tôt et a préparé le terrain pour le candidat MVP de l’équipe à Nikola Jokic. Jokic a poussé les Nuggets à la victoire dans la période supplémentaire du match, marquant les six des huit points de l’équipe dans une course décisive de 8-2 qui les a vus prendre le contrôle du match.

Jokic a terminé la soirée avec un triple-double de 30 points, 12 rebonds et 10 passes.

En tant qu’équipe, les Nuggets, qui ont mené avec pas moins de 10 points, ont obtenu 23 passes décisives sur seulement 12 revirements.

Pour le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a fourni un ascenseur majeur, menant l’équipe avec 24 points au tir 6-en-12 depuis le terrain. Il a également réussi cinq rebonds et deux passes décisives.

Chris Paul a rejoint la deuxième année en portant le Thunder, bien que le meneur de jeu ait été victime d’une faute à la fin de la période de prolongation. Il a terminé la soirée avec 23 points et huit passes décisives.

Le Thunder a semblé manquer le jeu pénétrant de Dennis Schroder, qui a quitté la bulle d’Orlando pour être avec sa famille. Schroder a fait savoir qu’il quitterait le campus de la NBA pour être avec sa femme une fois que la naissance du deuxième enfant du couple serait imminente. Il semble que ce jour soit arrivé lundi.

Avec la défaite, le Thunder tombe à 41-25 cette saison, 2,5 matchs devant les Mavericks de Dallas pour la sixième tête de série de la Conférence Ouest.

Next Up: le Thunder rencontrera LeBron James et les Los Angeles Lakers mercredi. Le tip-off est prévu pour 18h30. ET.