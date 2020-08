Les Lakers de Los Angeles ayant pratiquement assuré la tête de série de la Conférence Ouest, l’attention pourrait bientôt se déplacer vers la moitié inférieure du classement et des séries éliminatoires.

Les Grizzlies de Memphis détiennent actuellement la huitième tête de série, mais les San Antonio Spurs et Portland Trail Blazers sont sur leurs talons. Un peu plus en arrière, mais toujours sur la photo, se trouvent les New Orleans Pelicans et les Sacramento Kings.

Les Spurs, Trail Blazers, Pelicans et Kings sont chacun à moins de 3,5 matchs des Grizzlies. La reprise de la NBA comprendra une opportunité de play-in si une neuvième tête de série est à quatre matchs ou moins derrière l’équipe de la huitième place.

Portland a un aliment de base pour les séries éliminatoires pendant la majeure partie de la dernière décennie et Danny Green les considère comme le match le plus difficile pour les Lakers, a-t-il expliqué dans son podcast «Inside the Green Room»:

«Je ne dirais pas que nous craignons qui que ce soit, mais si nous décidions d’avoir un match de premier tour, je pense que nous nous éloignerions probablement de Portland. Ils ont plus d’expérience, ils ont Dame, ils ont C.J., des gars qui peuvent marquer le ballon. Ils ont Nurkic de retour, ils ont beaucoup de menaces et beaucoup d’expérience. Je ne dis pas que ces autres équipes n’ont pas de menaces, mais qu’elles sont plus jeunes. Memphis est très jeune. Tout le monde veut voir le match de la Nouvelle-Orléans. «Bien sûr, ils veulent voir Zion, LeBron et A.D., et bien sûr, ce serait un match passionnant pour les fans, mais pour nous, de manière réaliste, nous considérons probablement Portland comme une menace davantage en raison de leur expérience. Ces deux autres équipes sont très bonnes, mais Portland est probablement plus une menace pour nous en raison de leur expérience.

Les Lakers ont eu leur juste part de problèmes avec les blazers du Trail au fil des ans. Jusqu’à ce qu’ils rompent une séquence en 2018, L.A. avait perdu 16 matchs consécutifs sans précédent contre Portland, s’étalant sur cinq saisons.

Les Lakers ont également perdu leur dernier match contre les Trail Blazers en janvier dernier. Cela devrait donner lieu à une intrigante course aux séries éliminatoires pour terminer la saison.

Charles Barkley dit que les Trail Blazers battraient les Lakers

Charles Barkley, connu pour remuer le pot, a choisi les Trail Blazers pour contrarier les Lakers s’ils se rencontraient au premier tour des éliminatoires.

Barkley a une histoire de pronostics audacieux pour les séries éliminatoires, mais n’est pas totalement hors de propos ici. Portland a bien performé en séries éliminatoires avec la combinaison de Damian Lillard et CJ McCollum. Les Lakers seraient évidemment favorisés dans tout match de premier tour, mais il ne serait pas surprenant de voir les Trail Blazers les pousser dans une série difficile.

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct et plus encore!