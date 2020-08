Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie, a réalisé une série d’excellentes performances lors des premiers matchs de son équipe dans la bulle. Selon le vétéran Al Horford, une grande partie de son histoire est liée à l’amélioration du physique et de la santé d’Embiid.

La dernière performance d’Embiid était une sortie de 27 points dans une victoire contre les San Antonio Spurs. Le grand homme des Sixers était 11 sur 20 sur le terrain, 8 sur 9 sur la ligne des lancers francs. Il a également eu neuf rebonds et cinq passes décisives. Horford n’est pas surpris par la performance d’Embiid. Simplement parce qu’il a vu le grand homme se mettre au travail.

«Je sens qu’il est plus sûr de lui», a déclaré le vétéran Al Horford, par Ky Carlin de USA Today. «Il a été plus impressionnant. Vous pouvez voir qu’il a pris soin de son corps et qu’il essaie vraiment d’être prêt à aller sur le terrain et qu’il a fait de grands efforts pour rester en bonne santé, se faire soigner, faire son travail, et toutes ces choses. Il fait tout ce qu’il a à faire. Il n’est pas surprenant qu’il joue à un si haut niveau. »