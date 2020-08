La saison de la MLB repose sur la responsabilité personnelle. L’absence de bulle signifie que les joueurs, les équipes et la ligue doivent travailler ensemble pour que la saison puisse progresser. Après environ deux semaines, il s’agit d’un échec absolu. Les Marlins de Miami ont déjà connu une épidémie majeure, plus de 20 matchs ont été reportés et l’avenir de la saison est en jeu.

Bien sûr, ce n’est pas tout sur les joueurs. Le commissaire Rob Manfred mérite également d’être blâmé pour avoir laissé la saison progresser avec peu de garanties. Le plan de retour au jeu a été précipité, mal mis en œuvre et n’a pas pris en compte une multitude de scénarios que nous voyons maintenant émerger.

Les Cardinals de Saint-Louis sont la dernière équipe à avoir eu une épidémie, et cela constitue une autre menace pour la viabilité à long terme de cette saison de baseball.

Cela a commencé vendredi avec l’annonce des cardinaux.

À ce stade, des tests positifs sont inévitables. Avec une bulle comme celles que le basketball et le hockey utilisent, il n’ya aucun moyen d’éviter complètement le virus. Même avec des règles de quarantaine et des tests stricts, des lacunes subsistent. Et c’est si les joueurs et les entraîneurs font tout ce qu’ils peuvent pour adhérer aux meilleures pratiques de Covid.

Les fans ont remarqué que les Cardinals ne faisaient pas du bon travail en respectant les directives de la MLB en matière de distanciation sociale, participant à des high cinq lors de leurs six matchs après la pause, malgré les règles stipulant que les joueurs devraient éviter tout contact les uns avec les autres.

Puis un nouveau rapport a émergé.

Quelques Marlins vont dans un club et maintenant entendent que quelques cardinaux sont allés dans un casino? Cela ne suit pas les protocoles. Les joueurs #MLB sont furieux car 28 autres équipes ont travaillé dur pour suivre les directives. #smh. – Jerry Hairston, Jr. (@TheRealJHair) 1 août 2020

La source de l’épidémie des Cardinals étant largement inconnue, Jerry Hairston Jr.a rapporté que quelques joueurs se sont rendus dans un casino après leur série contre les Twins. Cela représente évidemment une énorme violation des mesures de protection et représente un risque considérable pour le reste de la ligue à un moment où les joueurs sont censés travailler pour garantir que les matchs puissent être joués de la manière la plus sûre possible.

La rumeur a été corroborée par Jon Heyman, un initié de la MLB, ce qui a poussé les Cardinals à faire des heures supplémentaires pour dire qu’il n’y avait «aucune vérité» aux rumeurs selon lesquelles leurs joueurs seraient assez stupides pour aller dans un casino au milieu d’une pandémie et potentiellement contribuer à mettre en péril toute la saison. . Le président de l’équipe, John Mozeliak, a tenté de défendre la possibilité que ses joueurs ne soient pas en sécurité, mais l’a fait de la manière la plus étrange:

«Nous avons compris qu’il y aurait des risques … juste le risque inhérent à jouer au milieu d’une pandémie. Serait-ce plus facile si nous disions: « Oh, quelqu’un est allé à un joint de strip-tease? »

Oui, oui, ce serait John. Cela rendrait les choses beaucoup plus faciles si vous aviez informé la ligue en apprenant qu’un joueur s’est rendu dans un strip. En fait, non seulement ce serait plus facile, mais ce serait la chose la plus responsable à faire dans ce cas. Ensuite, le joueur pourrait être mis en quarantaine, surveillé, limiter son exposition aux autres, établir une recherche des contacts et assurer des tests rapides. Cela peut ne pas sembler facile, mais c’est un moyen beaucoup plus léger que de ne rien faire, d’attendre une épidémie, puis d’essayer de contrôler les dégâts pendant que la saison de tous les autres est menacée.

L’étendue de l’épidémie est révélée et son impact.

Lundi, la MLB a annoncé que 13 membres de l’organisation Cardinals étaient positifs pour Covid 19, avec sept joueurs et six membres du personnel tous étant signalés à la suite de tests obligatoires. En conséquence, la série de l’équipe contre les Tigers a été annulée, et il y a un plan provisoire pour que l’équipe reprenne le jeu vendredi contre les Cubs de Chicago.

On ne sait pas comment le calendrier plus large du baseball sera affecté par les retards dans la ligue. La solution typique de jouer plus de doubles en-têtes semble bonne, mais augmente la quantité de contact entre les joueurs sur une base quotidienne – ce qui n’est pas idéal dans le climat actuel.

Les équipes et les joueurs doivent cesser d’être stupides si nous voulons que le baseball continue.

Telle est la réalité brutale de la situation. Ce n’est pas un problème isolé des cardinaux. Il est maintenant évident que la source de l’épidémie de Marlins, qui a eu des ramifications étendues sur le reste de la ligue, a été causée par des joueurs quittant les hôtels des équipes et partant pour des excursions non approuvées. Derek Jeter essaie désespérément de trouver des excuses pour ses joueurs, disant qu’ils «baissent simplement leur garde», en sortant pour le café, le lait et pour dîner.

Les joueurs n’ont pas le luxe de pouvoir baisser la garde, et les cadres qui se font des excuses pour ce type de comportement ne permettent que la folie future. Tout le monde connaît les risques du Covid-19 et la fragilité de la reprise du baseball. La saison sera perdue à moins que le virus ne soit de nouveau sous contrôle, et cela commence par des équipes scrutant leurs joueurs et en exigeant davantage. Il n’y a aucune raison pour qu’un joueur ait besoin d’aller n’importe où en dehors des limites d’un hôtel d’équipe, et ce n’est pas un signe de «baisser la garde», c’est de l’égoïsme. C’est décider que leurs besoins immédiats sont plus importants que leurs coéquipiers, le personnel de l’équipe et la ligue dans son ensemble.

Si des individus n’ont pas pu gérer la perspective de perdre certaines de leurs libertés personnelles pendant un petit moment en échange d’un retour au baseball, ils n’auraient pas dû accepter de revenir en premier lieu. Dans l’état actuel des choses, nous continuerons d’avoir des épidémies à l’intérieur des équipes, des matchs reportés et la saison sous une menace constante jusqu’à ce que tout le monde travaille ensemble pour garantir que le baseball puisse se dérouler de la manière la plus sûre possible.

Les excuses doivent cesser maintenant.