Dans une défaite frustrante du deuxième match contre les Houston Rockets jeudi soir, beaucoup de choses ont mal tourné pour l’Oklahoma City Thunder, mais Shai Gilgeous-Alexander a été une chose qui a bien fonctionné.

Bien qu’il soit venu dans un effort perdu, le étudiant de deuxième année a réalisé une performance impressionnante de 31 points qui contrastait fortement avec sa performance dans le premier match.

Il était agressif et a donné au Thunder une chance de gagner une compétition avant que l’attaque du Thunder ne devienne froide au cours d’une séquence décisive de six minutes du quatrième quart qui a effectivement décidé le match.

Gilgeous-Alexander a été interrogé sur la différence pour lui.

«J’ai regardé beaucoup de films après le dernier match et j’ai vu certains domaines où j’aurais pu être plus agressif et plus affirmé», a-t-il déclaré. «Et c’était des deux côtés, ce n’était pas seulement offensif. Défensivement, j’avais l’impression de ne pas avoir le même pop que dans les jeux précédents et j’ai eu ce pop ce soir. «

Bien que les Thunder ne remportent aucune victoire morale – d’autant plus qu’ils réalisent un trou de 0-2 dans le match 3 de samedi – le jeune garde pense que le club fait des améliorations contre Houston.

«Le court s’est ouvert, nous avons réussi à entrer dans les écarts et à générer de meilleurs coups… Nous avons eu une meilleure apparence ce soir. Cela ne s’est pas terminé par le résultat que nous voulions, mais je pense que nous allons dans la bonne direction. «

Désormais, le Thunder sera obligé de gagner le troisième match, car aucune équipe de la NBA n’a jamais effacé un déficit de 0-3 pour revenir et gagner une série éliminatoire.

Avec Houston potentiellement accueillant Russell Westbrook dans l’alignement, le travail deviendra certainement plus difficile.

«J’ai l’impression que nous en avons eu des moments tout au long du match», a déclaré Gilgeous-Alexander à propos des ajustements que le Thunder devait apporter.

«Je pense que nous devons juste le mettre en place pour les 48 heures, et évidemment, cela nous a un peu éloigné … La grande chose dont l’entraîneur parle en ce moment est de multiples efforts … Il s’agit d’être alerte et prêt. »

Dans la perspective de samedi, si le Thunder peut reproduire sa performance au cours des trois premiers trimestres du deuxième match, il aura à nouveau une chance de gagner. Mais, selon le étudiant en deuxième année, le défi sera pour le club de garder la tête haute lorsque leurs tirs cesseront de tomber.

«J’avais envie de commencer la quatrième, nous avons eu des tirs que nous voulions, ils ne tombaient tout simplement pas, mais surtout, nous devons nous arrêter – quoi qu’il arrive – que nous marquions ou non.»

Maintenant, alors que le club essaie collectivement de se relever et de riposter contre Houston dans un match 3 incontournable, ils essaieront de canaliser l’énergie et les succès qu’ils ont remportés lors du match 2.

«Nous en avons eu un aperçu aujourd’hui», a déclaré Gilgeous-Alexander. «Nous devons juste le mettre en place pour chaque instant que nous sommes là-bas pour ce plein 48.»

En séries éliminatoires, les victoires morales ne comptent pas. Mais le défi de Billy Donovan sera de vendre son équipe sur sa vision et de garder le moral, d’autant plus que – contrairement aux séries éliminatoires traditionnelles – ils n’auront pas les confins confortables de Chesapeake Energy Arena pour puiser leur énergie samedi.

Le défi vous attend.