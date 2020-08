Les Lakers de Los Angeles ont réussi ce matin à prendre de l’avance au premier tour des playoffs NBA contre Portland Trail Blazers pour la première fois depuis le début des séries éliminatoires (2-1).

La franchise dirigée par Frank Vogel a prévalu sur les Blazers de Damian Lillard et CJ McCollum grâce aux performances de James Lebron et Anthony Davis, le premier avec 38 points, 12 rebonds et huit passes, et le second avec 29 points, 11 rebonds et huit passes.

Après la réunion, LeBron lui-même s’est adressé aux médias dans les déclarations correspondantes de chaque post-match. Les mots de «The King», recueillis par Yahoo! Sports, ont fait l’éloge de la grande rencontre collective des Lakers:

« C’est ce que nous avons toujours été, nous ne sommes jamais partis. Nous ne sommes pas différents du premier jour où nous sommes entrés sur le terrain d’entraînement ici à Orlando », a déclaré James.

Anthony Davis a également fait des déclarations après la victoire de son équipe contre Portland. « La Ceja » a parlé de son rôle dans la franchise de Los Angeles et de la responsabilité personnelle qu’il a dans chaque match qu’il dispute:

« Avant de commencer le match, j’ai dit à LeBron que mon travail consistait à lui enlever la pression pendant le match. C’est mon rôle, et je pense que si nous portons tous les deux le poids de l’équipe, nous pouvons aller loin dans le combat pour atteindre notre objectif. » .

Les Lakers et les Blazers joueront le quatrième match de leur match nul respectif tôt le matin du lundi prochain au mardi à 3h00 (heure du Royaume-Uni).