Alors que les Lakers de Los Angeles ont connu un début encourageant avec une victoire contre les L.A. Clippers lors de leur premier match de classement, ils ont une fois été étouffés par les Raptors de Toronto, 107-92.

Les Raptors ont été l’une des équipes surprises de la NBA cette saison alors qu’ils ont réussi à surmonter la perte de Kawhi Leonard en agence libre en prouvant qu’ils sont toujours une force avec laquelle il faut compter.

Une combinaison de défense verrouillée, de mouvement de balle constant et de jeu des étoiles de Kyle Lowry et Pascal Siakam a propulsé Toronto au sommet de la Conférence de l’Est et une menace viable pour le championnat.

La victoire de samedi était la 11e consécutive des Raptors contre les Lakers. Bien que Toronto n’ait pas de super-star traditionnelle dans son alignement, ils doivent encore être considérés pour le titre de cette année en raison de la façon dont ils jouent des deux côtés.

«Ils ont remporté un championnat pour une raison. Ce n’était pas uniquement à cause de Kawhi, et vous le voyez évidemment. Ils ont eu les monstres à deux têtes en Fred et Kyle qui ont donné le ton, et leurs ailes sont extrêmement bonnes avec Pascal et OG », a déclaré LeBron James après la défaite des Lakers.

«Ils ont de l’expérience en zone avant au centre de Marc et Serge, puis ils ont un tas de gars complémentaires. C’est l’équipe qu’ils ont été toute l’année. Pour nous, j’ai l’impression que nous avons assez bien joué pour les battre. Nous n’avions tout simplement pas assez de clichés pour entrer. «

Les médias n’ont pas tardé à renvoyer Toronto après le départ de Leonard – et ils restent éclipsés par les Milwaukee Bucks – mais ce n’est pas nécessairement un sentiment qui prévaut dans toute la ligue.

«C’est une équipe formidable. Pas de si, de et, ou de mais. Un ADN de championnat exceptionnellement bien entraîné. Vous ne pouvez jamais enlever cela à un club de balle lorsque vous remportez un championnat. Et même avant cela, ils ont des gars testés en séries éliminatoires », a ajouté James.

«Des gars qui ont joué non seulement ici en NBA dans les grands matchs, mais aussi dans les matchs de la FIBA. Marc a participé à de grands matchs toute sa vie, semble-t-il. C’est simplement une excellente équipe. Les médias n’en parlent peut-être pas beaucoup ou ne leur accordent pas beaucoup de crédit parce que Kawhi est parti, mais les joueurs de la ligue savent certainement de quel type d’équipe ils sont.

Cela montre à quel point le coaching et l’exécution comptent dans la NBA, et les Raptors sont un excellent exemple d’une équipe qui joue pour et avec l’autre. Alors que les Bucks sont les grands favoris pour sortir de la Conférence Est, la course d’après-saison pourrait très bien être plus proche que ce que la plupart des gens pensent.

Pour les Lakers, la défaite était décevante car ils avaient de nombreuses occasions de saisir le match mais ne pouvaient pas capitaliser. Ils ont tiré un triste 29 sur 82 depuis le terrain, y compris 10 pour 40 au-delà de l’arc, ce qui a rendu difficile pour eux de se rattraper à la fin.

Pourtant, il n’est pas temps de paniquer étant donné les circonstances uniques dans lesquelles tout le monde se retrouve à jouer. Le violet et l’or ont de bonnes chances de rebondir lorsqu’ils jouent l’Utah Jazz.

LeBron admet la possibilité que les jambes ne soient pas là dans les cavaliers

James a eu une sortie offensive inférieure à la moyenne contre les Raptors en marquant 20 points sur 7 tirs sur 15. Cependant, il a eu une nuit de tournage brutale contre les Clippers car il n’avait que 16 points sur un tir de 6 pour 19.

Son conditionnement sur le terrain semble bien, mais James n’a pas écarté l’idée que ses jambes ne sont peut-être pas encore complètement là.

« Il pourrait être. C’est une question individuelle, pour moi. Personnellement, mes jambes se sentent plutôt bien », dit-il. «J’essayais juste de mettre le ballon sur la cible, en essayant d’obtenir mes tirs.»

