L’aperçu potentiel des séries éliminatoires de jeudi entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers ne mettra pas en vedette deux de ses poids lourds All-Star habituels.

Les Rockets s’attendent à ce que Russell Westbrook (contusion quadruple droite) s’absente, tandis que les Lakers ont officiellement déclaré LeBron James comme absent de leur rapport de blessure, citant une plaie à l’aine droite.

Le garde Alex Caruso est discutable pour les Lakers avec des spasmes musculaires du cou gauche, tandis qu’une série d’autres joueurs – y compris le grand homme superstar Anthony Davis – sont répertoriés comme probables avec diverses blessures.

Les Lakers (51-16) ont déjà décroché la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest et sont dans une séquence de matchs consécutifs après avoir joué mercredi, ils ont donc toute motivation pour jouer en toute sécurité. Après tout, les éliminatoires de la NBA 2020 commenceront dans moins de deux semaines.

Les Rockets (42-25), quant à eux, sont beaucoup plus incités à essayer de gagner le match de jeudi, car ils ne sont pas consécutifs et sont à égalité dans la colonne des défaites avec Utah (43-25) et Oklahoma City. (42-25) dans une bataille serrée pour les têtes de série n ° 4 à n ° 6 dans l’Ouest.

Si les Rockets, Jazz et Thunder finissaient à égalité au classement, Houston serait n ° 4, Oklahoma City n ° 5 et Utah n ° 6. Cela signifierait une bataille Rockets-Thunder au premier tour, avec le Les Lakers, tête de série, se profilent probablement pour le vainqueur au deuxième tour.

Néanmoins, les Rockets doivent équilibrer la course de classement avec la nécessité d’être aussi en santé que possible une fois que les séries éliminatoires commencent, et c’est la logique qui les conduira probablement au repos de Westbrook. Alors que Houston ne joue plus après le match de jeudi jusqu’à dimanche contre Sacramento, cela pourrait donner à Westbrook une occasion de se reposer pendant quatre jours entiers entre les matchs.

Avec un autre gardien Eric Gordon déjà blessé à la cheville gauche, les Rockets pourraient être assez maigres en zone arrière pour le match télévisé national de jeudi. Soit Austin Rivers ou Ben McLemore remplacera Westbrook en tant que partant aux côtés de James Harden, et le vétéran DeMarre Carroll pourrait être candidat pour recevoir des minutes sur le banc.

Le pronostic de jeudi entre les Rockets (42-25) et les Lakers (51-15) est fixé à 20h00. Central, avec une émission nationale sur TNT et une émission régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.