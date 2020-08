Les Lakers de Los Angeles ont commencé leur programme de matchs de classement par un week-end difficile, affrontant d’abord leurs rivaux de L.A. dans un match passionnant contre les Clippers, puis une performance moins excitante samedi soir contre le champion en titre des Toronto Raptors. Mais l’une des rares consistances pour les Lakers dans les deux matchs était qu’en tant qu’équipe, essentiellement tout le monde en dehors de Kyle Kuzma, a eu du mal avec son tir à 3 points.

Au cours des deux premiers matchs de la reprise, les Lakers sont 21 pour 76 (27%) de la ligne des 3 points. Kuzma tire à 50% de la ligne des 3 points, mais les Lakers dans leur ensemble ont eu du mal. En particulier, les ailes de départ aux côtés de LeBron James ont le plus souffert. Kentavious Caldwell-Pope, qui a tiré bien plus de 40% en saison régulière en entrant dans la bulle, il est allé 1 pour 7 à partir de la ligne à 3 points tandis que Danny Green n’a fait que 2 pour 13 de profondeur, y compris un brutal 0 pour 6 hier soir contre les Raptors.

LeBron James a déclaré aux journalistes qu’il ne s’inquiétait pas de la capacité des Lakers à réaliser des tirs à long terme, selon Harrison Faigen de SB Nation.

«Nous sommes absents depuis un certain temps, et je pense que les étapes du match continueront d’arriver au fur et à mesure que ce tournoi de l’AAU se poursuit», a déclaré James. «Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Nos tireurs tirent. Nous avons des gars formidables qui peuvent faire des clichés à partir du périmètre, et nous les réaliserons. «