Philadelphie 76ers Ce matin, il a remporté sa deuxième victoire consécutive dans la bulle d’Orlando après avoir battu par 107-98 certains Wizards de Washington qui ont pratiquement impossible de se qualifier pour les éliminatoires. La franchise de Pennsylvanie a remporté la victoire grâce au grand jeu de sa star, Joël Embiid (30 points et 11 rebonds).

Et est-ce qu’Embiid lui-même est le meilleur joueur de ces Sixers depuis la reprise officielle de la NBA le 30 juillet. Le pivot camerounais, qui sans la suspension de la saison aurait perdu ce qu’il en restait à cause d’une blessure, est revenu plus en forme que jamais, et a causé Marron Brett, l’entraîneur-chef de l’équipe, s’extasie sur lui.

Les paroles de Brown sont le résultat de la performance susmentionnée du joueur contre les Wizards, dans des déclarations d’après-match qui ont été recueillies par Yahoo! Des sports:

« Honnêtement, je pense que depuis que j’ai commencé à entraîner Joel (Embiid) n’a jamais été dans un meilleur moment que maintenant. Je le ressens parce que je le vois sur le court et je pense qu’il travaille à un rythme très efficace. Il est fort avec toutes les décisions. ça prend, surtout dans les moments difficiles des matchs. «

Al Horford a également parlé du grand niveau que son coéquipier des Sixers offre dans la bulle. L’attaquant de puissance vétéran a déclaré ce qui suit:

« Il s’affirme beaucoup plus, et le reste de ses coéquipiers apprécie ça sur le terrain. On peut dire que pendant tout ce temps, il a pris grand soin de son corps et que finalement se montre. »