Le processus peut prendre fin sans être achevé. Philadelphie 76ers Il a traversé une véritable odyssée dans le désert pendant des années afin de parier sur un avenir splendide avec l’aide de Ben Simmons, Joël Embiid et autres choix de repêchage. Mais tout a été déformé dans la ville de l’amour fraternel. La déception de l’affaire Markelle Fultz et l’engagement d’Elton Brand l’année dernière au moment de décider qu’il était temps de laisser la vision de l’avenir derrière et d’aller pour tout ou rien à ce moment-là, a rendu tout différent et que cette saison a été une accumulation de mauvaises décisions auxquelles se sont jointes une très mauvaise fortune.

Ils n’ont pas obtenu le titre avec Butler, Harris, Reddick, Ilyasova, Belinelli et de nombreux autres joueurs qui ont complété une équipe de rêve qui ne pouvait connaître que le cauchemar avec ce lancement de Kawhi Leonard dans la dernière seconde. Le conseil est devenu nerveux face à un ensemble de contrats impossibles à tenir et a pris la décision de signer l’ennemi d’Embiid. Cela semblait être une bonne décision d’annuler un rival de premier plan en arrachant son meilleur centre, Al Horford, et en enlevant le meilleur défenseur de l’Africain de la ligue, faisant de lui un allié. Mais cela n’a été possible qu’avec un affaiblissement du périmètre qui a fini par être mortel.

Il semblait clair que ces Sixers étaient pires que la saison dernière même avec toutes leurs pièces, mais les blessures de Ben Simmons, qui devra subir une intervention chirurgicale pour enlever un corps étranger dans son genou gauche, et maintenant celle de Joël Embiid, dont la portée n’est pas connue, détruisent leurs aspirations. Des joueurs secondaires comme Shake Milton, Jason Richardson et bien sûr Tobias Harris répondent, mais s’ils n’ont pas les deux balises de l’équipe, il semble peu probable qu’ils puissent éviter de terminer sixième de la Conférence Est et d’affronter les Boston Celtics au premier tour de éliminatoires.

« Je ne sais pas ce qui est arrivé à Joel, je dois bien connaître l’étendue de sa blessure. C’est encourageant de l’avoir vu sur le banc en seconde période souriant et soutenant l’équipe », a-t-il déclaré. Marron Brett lors d’une conférence de presse. Seule une reprise miraculeuse pour le Camerounais pourrait éviter la chronique d’un décès annoncé de son équipe. Celtics de Boston a assuré la troisième place, il peut se reposer cette semaine et affronter avec un air de vengeance une cravate qui, sans les deux grandes stars de Philadelphie 76ers, cela semble très inégal.