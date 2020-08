Portland Trail Blazers parvient à terminer la phase régulière en tant que huitième classé dans la Conférence Ouest après avoir battu les Brooklyn Nets par 134-133 dans un duel de crise cardiaque dans lequel les New-Yorkais ont eu un ballon pour gagner le duel. Damian Lillard est revenu jouer au niveau MVP.

Ainsi, les Blazers joueront ce samedi le Play-In contre les Memphis Grizzlies pour déterminer le dernier classé dans l’Ouest pour l’après-saison. Si les Blazers gagnent samedi, ils entreront. S’ils perdent, ils rejoueront dimanche contre les Grizzlies dans un duel qui serait définitif (c’est l’avantage du huitième, de pouvoir se permettre de perdre un match).

Nous sommes dans le Play-In de la Conférence Ouest! – pic.twitter.com/c67PVvs7eK – Portland Trail Blazers (@trailblazers) 14 août 2020

Les Blazers sont très fatigués et, comme cela leur est arrivé contre Dallas, contre Brooklyn, une autre équipe qui n’a rien joué, ils étaient sur le point de tomber. Cependant, comme ils l’ont fait dans d’autres matchs de la bulle, ils ont su résister jusqu’au bout et ont terminé le match avec plus de succès que leur rival.

Damian Lillard, qui venait de marquer plus de 60 points dans le dernier match et plus de 50 dans le précédent, a cette fois surmonté la quarantaine: 42 points, 8 triples et 12 passes décisives. CJ McCollum a marqué 25 points et Jusuf Nurkic a terminé le match avec 22 points et 10 rebonds.

Dans les Nets, qui malgré ne pas avoir joué du tout étaient à la hauteur de la tâche, le meilleur était un mauvais Caris LeVert qui a terminé le duel avec 37 points, mais qui a raté le panier final qui aurait laissé les Blazers hors du Play-In et il aurait fait entrer les Phoenix Suns de Devin Booker et Ricky Rubio.