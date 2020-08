Les Celtics de Boston se sont présentés prêts à mettre les Philadelphia 76ers à l’écart dans le troisième match de leur série de premier tour, remportant le pourboire et marquant le premier via le gardien de tir Jaylen Brown, un regard de détermination indéniable sur leurs visages.

Brown suivrait cela avec un dunk passé par télégraphe du meneur Kemba Walker, mais le vieil ami Al Horford a fait entrer les Sixers au tableau avec un voyage précoce vers la ligne. Le produit Cal-Berkeley a acheté son propre billet pour la ligne sur un tir à 3 points, très agressif au début.

Boston a maintenu la pression, prenant une avance de 9-4, mais Joel Embiid s’est retrouvé sur la ligne plusieurs fois, réduisant l’avance à deux points. Cependant, Jayson Tatum et Walker ont commencé à s’échauffer à partir du périmètre, ramenant l’avance à 17-10 avec un peu moins de sept minutes à jouer dans le cadre.

Un slam de Romeo Langford et un autre Walker trey ont porté l’avance à neuf. Des fautes défensives et un Embiid 3 l’ont réduit à 24-18. Horford et Tobias Harris en arrivant à la ligne réduiraient l’avance à deux. Tatum a décroché sa troisième faute dans les dernières secondes de la première, les Celtics prenant une avance de 26-24 dans la seconde.

Le deuxième quart a commencé avec Embiid drainant un sauteur dans le visage d’Enes Kanter pour l’attacher à 26 ans, et Marcus Smart est entré en collision avec Embiid sur un écran. La séquence désastreuse s’est poursuivie alors que Brad Wanamaker voyageait et Alec Burks donnait aux Sixers leur première avance avec un sauteur.

Kanter a répondu tout de suite pour égaliser à nouveau, puis l’a fait à nouveau sur le jeu suivant pour reprendre la tête. Les deux équipes ont échangé des coups jusqu’à ce que les Celtics commencent à se séparer avec un voyage pour Wanamaker à la ligne pour mettre le score à 41-36 Boston avec six minutes à jouer.

Daniel Theis a pris un coup de tête d’Embiid, mais Brown a riposté avec un trey, avec un en retour de Josh Richardson et un layup Horford coupant l’avance à 3. Un jam de transition Brown a poussé l’avance à 51-46, mais Embiid a coupé le plomb à deux entrer dans la pause.

Les Celtics ont commencé l’avant-dernier cadre avec un cavalier de Smart, mais Shake Milton s’est retrouvé dans la ligne, convertissant les deux. Les deux équipes ont fait des allers-retours, Richardson la coupant à une de la ligne, et Embiid prenant la tête de la bande également sur le jeu suivant.

Walker l’a repris avec un sauteur, frappant un trey sur le jeu suivant, poussant l’avance à 63-56. Les Sixers ont cependant riposté, Harris le rattachant à 63 ans de la bande caritative, Philly montrant autant de combats qu’ils en ont à tout moment de la série.

Grant Williams a effectué une mini-course de 5-0 pour mettre Boston 72-65. Philadelphie a tenté de sortir de son trou à plusieurs reprises, mais les Celtics ont maintenu la pression et ont pris les devants au quatrième quart, en hausse de 76-72.

Le cadre final était sans but jusqu’à ce que Burks frappe avec 10:15 à jouer, et Milton égalise à 78, mais Theis a poussé l’avance à 5 avec un sauteur, forçant Matisse Thybulle à voyager à l’autre bout. Tatum a attaqué la recrue, marquant avec facilité et forçant un temps mort à Philly.

Un jeu de 3 points de Richardson suivi d’un tip-in et trey de Milton a réduit l’avance à seulement 1 avec six minutes, et Milton a pris une avance de 90-89 pour les Sixers avec 4:30 à jouer dans le match. Brown s’est mis à la ligne avec un 3 points, les convertissant tous pour reprendre la tête.

Une paire de fautes rapides et discutables sur Theis a permis aux Sixers de revenir dans un match nul 92 avec Boston, Philly forçant une violation du chronomètre des tirs et prenant les devants sur la bande. Brown a raté un 3 ouvert du haut de la clé, mais a été victime d’une faute sur la possession suivante alors qu’il la posait, mettant les Celtics en avance de 95-94.

Tatum a été victime d’une faute sur le jeu suivant avec une faute disputée sur la voie libre pour mettre Boston en avant deux. Un recul de Walker et un voyage intelligent vers la ligne ont scellé le match pour les Celtics, une victoire de 102-94.