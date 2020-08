Les Celtics de Boston sont entrés en collision avec des Portland Trail Blazers affamés dimanche après-midi pour leur deuxième concours du redémarrage de la saison NBA 2019-20, organisé par Disney, et les deux équipes étaient presque à plein régime.

La ligne de front beaucoup plus grande de Portland est repartie avec la pointe, avec le grand homme récemment revenu Jusuf Nurkic qui a basculé dans le premier seau du match.

Le centre Daniel Theis a réagi rapidement avec un et-1 sur une passe lisse du meneur Kemba Walker, et les deux équipes sont allées mano-a-mano pour commencer les choses.

L’ancien Celtic Paul Pierce, le fils de Jayson Tatum Deuce, la mère de Walker et la fille de Brad Wanamaker ont tous fait une apparition en tant que fans virtuels dans le tableau vidéo secondaire alors que l’intensité et la précision surprenante de Boston au-delà de l’arc ont vu les Celtics se séparer rapidement.

Les Celtics ont gardé le pied sur l’accélérateur, remontant 29-17 sur un trey Gordon Hayward avec un peu plus de trois minutes à jouer dans le cadre, et terminant 37-24.

Les Celtics ont commencé à s’enfuir avec le match au début du deuxième quart-temps, Boston poussant l’avance jusqu’à 20 sur un Tatum à 3 pointeurs, les yips qu’il avait suivis de ses boucles.

Portland a continué à lutter avec leur tir collectif, permettant aux Celtics de continuer à pousser la tête, l’attaquant semi Ojeleye frappant un 3 qui les a mis 58-34.

Alors que la mi-temps se terminait, les Trail Blazers ont fait de petites bosses en tête, mais Boston répondait après chaque courte course avec un record de la saison de 11 3 points lancé par l’équipe en première mi-temps.

Poussés en grande partie par le retour de Tatum à la forme d’étoile, les Celtics sont entrés dans la rupture 67-48.

Tatum a continué d’attaquer depuis le début du troisième quart-temps, marquant rapidement un lay-up pour démarrer le cadre. Portland a repoussé cependant, coupant l’avance à 69-52 sur un layup de Nurkic.

Alors que l’attaquant des Blazers Zach Collins commençait à s’échauffer, il semblait que Portland pourrait être en mesure de réduire davantage l’avance, seulement pour voir Tatum drainer un autre trey à 9:20 pour remettre Boston de 20.

Portland a continué à se défaire, mais Boston avait une réponse à chaque tournant; Damien Lillard frapperait un 3 super profond, seulement pour voir Brown frapper un trey avec une faute sifflée.

Les Blazers ont cependant continué et ont réduit l’avance à 87-75 sur un triple de Gary Trent, et Lillard a réduit l’avance à 11 sur la bande, puis à six avec un jeu à quatre points peu de temps après, Boston mettant fin au avant-dernier cadre jusqu’à 94-86.

Le cadre final a vu Lillard réduire l’avance à quatre avec une paire de treys, et McCollum en a frappé un autre pour le couper 96-95 avec 10:29 à faire, forçant un temps mort à Boston. Theis a frappé un sauteur sur une passe de Wanamaker, mais Lillard l’attacherait à 98 avec son cinquième 3 du match alors que Pierce pouvait être vu en train de s’inquiéter dans les tribunes virtuelles.

McCollum a frappé un autre trey pour prendre la tête, mais Brown répondrait avec un 3 de son propre chef. Hassan Whiteside est revenu tout de suite avec un flotteur, et Lillard le poussait à 105-101 Blazers avec un fondu.

Une paire de layups de Brown et Tatum le lierait, les deux équipes échangeant des coups sur plusieurs possessions à la fin du trimestre. Une paire de marques de la bande caritative de Hayward et un pointeur à 3 points de Brown ont donné aux Celtics une avance de six points, et Carmelo Anthony frappait un trey de son propre chef pour le réduire 125-122.

Un appel discutable (à nouveau) sur une passe de Tatum à Hayward a renvoyé la possession aux Blazers, puis Theis et Nurkic sont entrés en collision alors que Lillard tentait de passer à travers un écran.

Nurkic le mettrait en place pour réduire l’avance à un, et Stevens a appelé son dernier temps mort, et Portland enverrait Hayward à la ligne, convertissant les deux. Le centre servien lancerait le ballon sur le terrain, et Tatum mettrait le jeu à l’écart, 128-124.