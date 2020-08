C’est officiel – les Celtics de Boston sélectionneront le 14e choix au total du repêchage de la NBA 2020 avec le choix qui leur est dû par les Memphis Grizzlies.

Ce choix, qui était enchevêtré dans un labyrinthe labyrinthique de protections de sélection et de règles de projet mises à jour en raison du redémarrage de la bulle de Disney, a été envoyé aux Celtics lors de l’échange de 2015 qui a envoyé Jeff Green aux Grizzlies.

Protégé 1 – 8 la saison dernière et 1 – 6 cette saison, l’accord de redémarrage conclu par la ligue, la National Basketball Players Association, a mis la fourchette que Memphis pourrait voir son choix tomber à pas moins de 13e, et il a atterri au 14e au général, garantissant soit N ° 14 ou un premier tour 2021 non grevé en conséquence.

Les résultats officiels de la sélection de la loterie NBA Draft 2020 étant connus, Memphis transmettra le choix n ° 14 au NBA Draft 2020, ce qui contribuera grandement à sécuriser l’un des joueurs que Boston pourrait avoir à l’œil dans le Brouillon.

Bien qu’il y ait beaucoup de perspectives intrigantes bien dans le deuxième tour, la plupart des meilleurs sont, comme d’habitude à la loterie, et armés de deux autres premiers joueurs (n ° 26, le leur et n ° 30, via les Milwaukee Bucks) et peu d’espace de liste, un commerce ou des perspectives cachées sont presque certains.

Le repêchage de la NBA 2020 devant tomber le 16 octobre, il nous reste un peu moins de deux mois avant de découvrir ce que les Celtics ont en tête pour la dernière grande cache d’actifs de repêchage restants de leur dernière reconstruction.