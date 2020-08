La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé ce samedi que vous avez autorisé par des moyens urgents un test COVID-19 basé sur des échantillons de salive et qui a été testé pendant plus d’un mois sur des basketteurs de la NBA.

La preuve, Développé par des chercheurs de l’Université de Yale, il a attiré l’attention de nombreux experts en santé publique car, contrairement à d’autres tests, il ne nécessite pas d’instrument spécifique pour enregistrer l’échantillon, au contraire, la salive peut être stockée dans n’importe quel récipient stérile et envoyée pour examen.

Le test C’est le cinquième autorisé par la FDA à utiliser des échantillons de salive pour détecter le COVID-19, pMais certains analystes trouvent cela particulièrement prometteur en partie parce que ne nécessite pas d’étape supplémentaire pour séparer l’acide nucléique, ce qui évite le problème de pénurie des kits utilisés pour cette opération.

Un produit abordable

Selon le Wall Street Journal, qui rendra le produit beaucoup plus abordable et accessible qu’un écouvillon nasal, puisque chaque échantillon coûtera entre un et cinq dollars à stocker, et ils peuvent être envoyés à n’importe quel laboratoire pour examen.

«Offrir ce type de flexibilité pour traiter les échantillons de salive et détecter une infection au COVID-19 est révolutionnaire. en termes d’efficacité et d’éviter une pénurie de composants cruciaux pour les tests », a déclaré le commissaire de la FDA Stephen Hahn dans un communiqué.

La NBA a commencé à collaborer avec les enquêteurs de Yale en juin, et plusieurs joueurs de la ligue ont commencé à soumettre leurs échantillons de salive. pour aider à développer le test, appelé SalivaDirect, qui peut produire jusqu’à 90 résultats à partir d’échantillons différents en moins de trois heures.

Assurer l’exactitude

Les scientifiques avaient besoin d’une large population asymptomatique pour comparer les résultats de leurs tests avec des échantillons de salive et ceux des tests nasaux traditionnels, dans le but de garantir la précision de son nouveau protocole, et ils l’ont trouvé en NBA.

De manière anonyme, les joueurs, entraîneurs et autres membres de l’équipe de la NBA ont subi des tests nasaux réguliersoral et salive et les a envoyées à deux laboratoires et scientifiques à Yale, qui a comparé les résultats des différentes méthodes.

L’équipe de Yale va maintenant poursuivre son étude avec le personnel de la NBA situé à Walt Disney World, en Floride., et selon le Wall Street Journal, jusqu’à présent, ils n’ont trouvé aucun cas positif parmi les personnes concentrées dans les installations de ce parc, ce qui peut compliquer ou retarder leur enquête.

Selon la FDA, Yale a l’intention de partager le protocole SalivaDirect avec les laboratoires intéressés en tant que « open source », ce qui signifie que, tant qu’ils suivent les instructions des scientifiques qui ont développé le test et montrent qu’ils disposent d’un équipement de base, ils pourront le traiter