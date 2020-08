Avec l’approche de l’année scolaire et le statut de l’école à travers le pays toujours en évolution, LeBron James et son école I PROMISE continuent d’aller au-delà de l’appel du devoir pour soutenir les familles qui font partie de leur école.

Plus tôt cet été, les premières familles et étudiants ont emménagé dans le village I PROMISE, qui est destiné à servir les familles confrontées à l’insécurité du logement et au sans-abrisme. En plus du village I Promise, les familles recevront chaque semaine des repas Taco Tuesday d’Old El Paso, qui a fourni des repas Taco Tuesday aux familles I Promise tout au long de la pandémie.

«Les familles avec lesquelles nous travaillons ont souvent vu leur monde bouleversé par des circonstances imprévues qui les ont placées dans une situation insurmontable sans issue. Nous voulons aider à éliminer certains de ces obstacles qui les ont retenus et à les mettre dans une situation où ils peuvent prospérer – et surtout, où ils peuvent être ensemble pendant qu’ils se remettent sur la bonne voie », a déclaré Michele Campbell, directrice générale de la Fondation de la famille LeBron James. «Nous avons toujours compris la valeur des repas en famille et rassembler les gens autour de la table pour s’engager dans des conversations plus profondes. Nous sommes tellement enthousiasmés par ce partenariat avec Old El Paso qui nous aidera à continuer de fournir ces repas chauds hebdomadaires et une tradition continue que nos familles pourront apprécier au fur et à mesure qu’elles apprennent et grandissent ensemble. »