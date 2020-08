Le match de vendredi contre les Orlando Magic a été un choc pour le système des Brooklyn Nets. Bien que tout le monde sache très bien que les Nets ne sont pas à pleine capacité sans leurs étoiles et autres rouages ​​clés, Brooklyn ne devait pas se battre comme ils l’ont fait contre Orlando, qui les suivait d’un demi-match au classement à l’époque.

Désormais, les Nets sont l’équipe n ° 8 de la Conférence Est et, encore une fois, ils sont prêts à affronter l’équipe qui est juste derrière eux au classement. Mais les choses devraient aller très différemment contre les Wizards de Washington.

Il s’agit de la troisième rencontre entre les deux équipes – les Wizards ont remporté les deux matchs précédents (113-107 et 110-106).

L’équipe n ° 9 dans l’Est, Washington est sans ses deux meilleurs buteurs de la saison 2019-20 (pré-pause), Bradley Beal et Davis Bertans.

Autant les Nets ont perdu beaucoup plus de corps – et sont des joueurs à terre meilleurs que Beal et Bertans – les Wizards ne sont rien sans ces deux joueurs et John Wall, qui n’a pas joué dans un match de la NBA depuis le lendemain de Noël en 2018.

Voici qui l’entraîneur-chef des Wizards, Scott Brooks, a à sa disposition en Floride:

Isaac Bonga

Troy Brown, Jr.

Thomas Bryant

Jerian Grant

Rui Hachimura

Ian Mahinmi

Garnison Matthews

Shabazz Napier

Anzejs Pasecniks

Jérôme Robinson

Amiral Schofield

Ish Smith

Jarrod Uthoff

Moritz Wagner

Jonathan Williams

METTRE À JOUR: Jamal Crawford (conditionnement) a été exclu pour le match de dimanche contre les Wizards.

