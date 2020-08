Mardi soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé que le grand homme de Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr., raterait le reste des matchs dans la bulle de la NBA en raison d’un ménisque déchiré. La nouvelle est le dernier coup dur pour les Grizzlies dans ce qui a été une période particulièrement terrible dans la bulle de la NBA.

Memphis n’a pas encore remporté de match dans la bulle, ce qui en soi serait préjudiciable aux espoirs de l’équipe en séries éliminatoires. Le fait que ces pertes soient venues à Portland, à San Antonio et à la Nouvelle-Orléans – les trois équipes immédiatement en dessous d’elles au classement – a non seulement resserré la course pour la neuvième tête de série, mais a même mis leur position en péril.

Le lent départ des Grizzlies a également été préjudiciable car les trois premiers matchs étaient leurs trois matchs les plus faciles de leur calendrier. Après avoir affronté trois équipes non éliminatoires, les cinq derniers matchs des Grizzlies auront lieu contre l’Utah, l’Oklahoma City, Toronto, Boston et Milwaukee.

D’un autre côté, la Nouvelle-Orléans a déjà parcouru la partie la plus difficile de son calendrier et ne jouera désormais que des équipes non éliminatoires pour leurs cinq derniers matchs. Les Pélicans semblent avoir redressé le navire avec la victoire de lundi sur Memphis et ne sont qu’à 2,5 matchs sur huitième et un seul match sur neuvième.

Kevin Pelton d’ESPN a publié des projections mises à jour pour les séries éliminatoires après les nouvelles de mardi. Les Grizzlies sont toujours les favoris pour faire les playoffs, atteignant les séries éliminatoires dans 41% des simulations. Cependant, après la victoire de lundi, les Pélicans ont atteint les séries éliminatoires dans 36% des simulations. Les Blazers sont des Spurs atteints en seulement 15% et 3% des simulations.

Non seulement les Pélicans feront-ils une bonne course aux séries éliminatoires, mais la huitième tête de série semble plus en lice que jamais. La victoire de Portland sur Houston mardi a également poursuivi son jeu solide dans la bulle, bien qu’ils aient également des matchs intimidants contre les Nuggets, les Clippers et Philadelphie.

Tout cela se prépare pour une course passionnante pour les huitième et neuvième graines dans les bulles cinq derniers matchs de jeu.