Le redémarrage de la NBA dans la bulle de Walt Disney World a déjà donné des résultats inattendus. Parmi eux, les Lakers de Los Angeles et leurs étonnantes lacunes offensives qui ont conduit à une fiche de 2-3 dans les matchs de classement jusqu’à présent.

D’autres équipes ont également commencé l’expérience de la bulle avec un jeu mixte. Les Indiana Pacers et les Toronto Raptors jouent bien, ces derniers remportant une victoire convaincante de 107-92 contre les Lakers la semaine dernière.

Mais les pélicans de la Nouvelle-Orléans et même les Milwaukee Bucks ont lutté jusqu’à présent. Pendant ce temps, les Grizzlies de Memphis risquent de perdre la huitième place de la Conférence Ouest à laquelle ils s’accrochent après un début de jeu de bulles 0-4 avant de décrocher une victoire.

Comment la nature rapide du redémarrage de la NBA affecterait la course au titre à Orlando était l’un des plus grands mystères autour de l’expérience de la bulle. Et selon Marc Stein du New York Times, un certain nombre d’initiés de la ligue considèrent les Portland Trail Blazers rajeunis comme une menace crédible pour les Lakers au premier tour des Playoffs NBA:

J’ai parlé à des représentants de deux équipes, de potentiels dormeurs dans chaque conférence, et j’ai reçu des prévisions complètement différentes sur l’impact de seulement trois semaines d’entraînement à pleine vitesse avant de fourrer huit matchs dans une fenêtre de 16 jours avant les séries éliminatoires. On a dit que le retour compact pourrait être un véritable égaliseur. Exemple: certains initiés de la ligue voient Portland comme une menace de contrarier les Lakers dans une série de premier tour après avoir accueilli à nouveau sa paire auparavant malade de Jusuf Nurkic et Zach Collins. L’autre cadre, en revanche, a décrit les huit matchs de classement que toutes les équipes doivent jouer avant les séries éliminatoires comme une longue piste qui donnera aux Lakers, aux Bucks et aux Clippers le temps de retrouver leur forme de mars.

L’idée que Portland renverserait L.A. en séries éliminatoires est également celle que l’analyste de la NBA Charles Barkley a vantée.

L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, s’attendait à ce que la défense de son équipe devance l’attaque lors des premiers matchs de classement. Vogel a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait que les Lakers retrouveraient le rythme qu’ils avaient avant l’arrêt de la saison en mars alors que l’expérience de la bulle se poursuivait.

LeBron s’est concentré sur la santé, pas sur le classement des séries éliminatoires

LeBron James ne s’est pas trop inquiété du fait que les Lakers trouvent toujours leur flux offensif à Orlando. Mais alors que l’équipe déploie un effort supplémentaire pour s’assurer que les améliorations sont en place avant le début des séries éliminatoires, l’attaquant des All-Star a déclaré que la santé restait sa priorité.

« Santé est la richesse. C’est la chose n ° 1, et puis la chimie vient avec cela sur le sol », a déclaré James. «Entrer dans les séries éliminatoires aussi sain que possible, c’est ce qui compte le plus.

